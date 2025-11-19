Becas Butiá: ¿qué implican y cuáles requisitos son necesarios para postular?

Locales

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunciaron el relanzamiento de las becas Butiá, con el objetivo de “ampliar las oportunidades de miles de jóvenes” de Educación Media Básica y Superior, y garantizar así “su derecho a la educación”.

A través de un comunicado, el gobierno indicó que el lanzamiento oficial para las convocatorias a las becas será este viernes 21 de noviembre.

El apoyo económico se propone “asegurar la permanencia en los centros educativos; reducir los factores de riesgo económicos, académicos, emocionales y de asistencia que conducen a la desvinculación educativa; y promover el acompañamiento ofrecido por la red interinstitucional”, detalla el texto difundido.

Según había anunciado el gobierno algunos meses atrás, se prevé aumentar los fondos de la beca de $ 10.000 a $ 25.000 anuales.

Así, los requisitos para obtener la beca incluyen tener entre 11 y 21 años y ser estudiante de un centro público de: Educación Secundaria, UTU, Uruguay Estudia (cursar Ciclo Básico o Bachillerato a través de este programa), el programa Áreas Pedagógicas o en escuelas rurales con Ciclo Básico.

