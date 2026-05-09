Bebé baleado en Malvín Norte evoluciona favorablemente: está estable en CTI

Montevideo Portal

El bebé de seis meses que fue herido de bala en la cabeza tras el ataque a una casa en Malvín Norte evoluciona favorablemente.

El menor de edad, internado en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, fue operado y se le retiró el proyectil, que estaba en el cráneo. Ahora se encuentra estable en CTI, sin ventilación mecánica, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con el director general del centro de salud, Gustavo Giachetto.

Tal como informáramos, un ataque a disparos contra una vivienda situada en Iguá y Mataojo dejó como saldo a un bebé de seis meses baleado en la cabeza. Los datos primarios recabados en el momento indicaban que el pequeño se encontraba en grave estado.

Sin embargo, el parte policial posterior, al que tuvo acceso Montevideo Portal, detallaba que el médico que atendió al niño en primera instancia en el Hospital Pasteur había diagnosticado “roce de arma de fuego en cráneo, no reviste gravedad”.

El ministro del Interior, Carlos Negro, habló en conferencia de prensa y afirmó que la investigación del caso “viene bastante avanzada”. Agregó que “nuevamente la policía actúa rápidamente en circunstancias como estas que son realmente dramáticas”.