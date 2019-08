Bayardi, una advertencia a los soldados y una crítica a la etapa de Manini en el Ejército

Política

El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, emitió una notificación a los militares del Ejército para recordarles que no pueden manifestarse políticamente salvo en el acto de votación, luego de descubrir que había soldados que utilizan las redes sociales para hablar de política.

En concreto, la notificación de Bayardi a la que accedió Montevideo Portal gira en torno al artículo 77 de la Constitución, en donde se indica que los militares en actividad "deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partidos, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

Además, el comunicado indica que en caso de no respetarse esta orden habrá sanciones, e incluyó la utilización de las redes dentro de las prohibiciones para manifestarse políticamente.

Bayardi compareció ante el Parlamento este jueves debido a los cargamentos de droga incautados provenientes de Uruguay y dirigidos hacia Europa y a la salida dio una conferencia de prensa en la que explicó un poco más sobre esta notificación al personal subalterno.

"Saqué una resolución que fue llevada a todas las unidades de Defensa en la que reproduje el artículo de la Constitución que limita las expresiones políticas, salvo el voto, del personal militar. Eso es extensivo al manejo de las redes. Esto lo advertí porque entiendo que incurrir en eso daría lugar a sanciones, y más vale avisar", señaló.

Sin embargo, los periodistas le insistieron para saber qué había motivado la emisión de esta notificación. "Tengo unas cuantas redes ya identificadas. Tengo algunas identificaciones de que ha habido manifestaciones en redes", respondió.

En este sentido, dijo que a partir de este comunicado las expresiones políticas de los militares serán sancionadas. Consultado sobre si va a sancionar a los que ya se expresaron, dijo que no, ya que tiene "el poder discrecional de sancionar o no".

El presidente del Círculo Militar, Carlos Silva, dijo a El Observador que el comunicado "estuvo de más, porque los militares lo tienen presente desde que entran a la Escuela Militar".

"Algo no marcha bien en sus declaraciones. No sabe, no tiene idea y no conoce las Fuerzas Armadas", agregó Silva.

Además, en la rueda de prensa consignada por radio Monte Carlo, Bayardi fue consultado sobre si esta notificación había causado molestias en la órbita del ministerio.

"En este ministerio, el jerarca que sienta molestias tiene que tratarlas en otro lado, sea con un terapeuta o en algún ámbito religioso", expresó.

A su vez, Bayardi fue consultado sobre si este tipo de situaciones son duras de manejar y si desde la salida de Guido Manini Ríos del Ejército se dificultó aún más.

"Nunca fue difícil de manejar, en todo caso faltó manejarlo de otra manera en la época de Manini", concluyó.