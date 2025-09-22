Batalla campal en Melo: 15 personas le pegaron en dos ocasiones al mismo joven

La Policía de Cerro Largo investiga un violento enfrentamiento ocurrido el pasado sábado en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ubicado en el barrio Mendoza de la capital departamental.
Las autoridades acudieron a la escena sobre las 21:30 horas cuando se recibió la denuncia a través del 911. De acuerdo con el testimonio primario, un joven había recibido una brutal paliza por 15 personas.
La víctima, de 26 años y usuaria del refugio, salió del centro y en las inmediaciones de un edificio conocido como “la perrera” fue abordado por las 15 personas. Los agresores le pegaron hasta dejarlo tendido en el suelo y semiinconsciente, informó el parte policial.
Sin embargo, el joven logró levantarse y volver al refugio, donde contó lo que le había sucedido. En determinado momento, parte de los 15 agresores lograron ingresar al edificio y nuevamente lo golpearon, aunque esta vez con lesiones de menor entidad.
Las autoridades locales buscan dar con los agresores, dado que hasta el momento no se han librado órdenes de detención.
