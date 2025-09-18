Curiosidades

Batalla campal a la salida de un boliche en Buenos Aires: piñas, corridas y dos apuñalados

Una madrugada de violencia extrema sacudió al barrio porteño de Palermo este jueves, cuando una pelea en el boliche Ink derivó en una batalla campal en plena vía pública que dejó como saldo dos jóvenes heridos de arma blanca y cinco personas detenidas.

El episodio quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales.

El conflicto se desató alrededor de las 4:00 de la madrugada en el local bailable ubicado sobre la avenida Niceto Vega. Según medios como Infobae y Clarín, todo comenzó cuando un grupo de jóvenes le robó una cadenita a otro dentro del boliche. El enfrentamiento inicial escaló y se trasladó a la vereda, donde al menos diez personas se agredieron con golpes de puño, patadas y objetos cortantes.

Las víctimas, de 18 y 26 años, fueron asistidas por personal médico. Uno de ellos sufrió una herida de arma blanca en el rostro, mientras que el otro presentó múltiples lesiones también de arma blanca. Ambos fueron trasladados al Hospital Fernández y se encuentran fuera de peligro.

La Policía de la Ciudad intervino en el lugar y logró detener a cinco personas —cuatro hombres de entre 19 y 23 años y una mujer de 25— señaladas por el denunciante como parte del grupo agresor.

Dos de los detenidos también fueron asistidos por el SAME debido a lesiones sufridas durante la pelea.