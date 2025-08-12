Locales

Basquetbolistas jugaron partido con reclusos en INR: “Parte esencial de la rehabilitación”

Montevideo Portal

Jugadores de básquetbol del Club Malvín disputaron este martes un partido con reclusos del Complejo de Unidades N° 4 del Comcar.

La institución deportiva compartió en sus redes sociales imágenes del encuentro entre presos y jugadores de la categoría U20. Según destacó, la actividad se llevó a cabo “con el objetivo de fomentar la inclusión y el deporte”.

Además, señaló que el club de la avenida Legrand “es además sponsor de la ONG Ombijam”, organización que “fortalece procesos de rehabilitación y reinserción sociolaboral de personas privadas de libertad”. “Recibimos niñas y niños con el mismo objetivo. Es un orgullo ser parte de este tipo de actividades”, destacó.

Por su parte, el Instituto Nacional de Rehabilitación comunicó que “el intercambio surge del plan de trabajo que el Área de Deporte desarrolla en las Unidades 4C, 4B, y 4D, en el marco de transmitir conceptos básicos del baloncesto”.

“Este tipo de actividades tienen como fin promover la participación, fomentar las relaciones interpersonales, respeto de las reglas de juego y convivencia”, agregó.

Además, remarcaron la convicción “de que la realización de este tipo de actividades es parte esencial de la rehabilitación”.

