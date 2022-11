Bartesaghi: Itamaraty “se ajusta a lo que puede pensar el nuevo gobierno de Brasil”

Política

Uruguay presentará este jueves la carta de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp), un acuerdo de libre comercio que integran 11 países. En la víspera, los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del Mercosur emitieron este miércoles un comunicado conjunto en el que anuncian que los tres países “se reservan el derecho de adoptar eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial”.

Ignacio Bartesaghi, doctor en Relaciones Internacionales y director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, habló con Montevideo Portal acerca de la decisión de los socios de Uruguay y dijo que, si bien se veían viendo comentarios el país vecino en la línea de esa carta, “lo que llama la atención aquí es la formalización”, porque “ya no es solo Argentina”, sino también Paraguay y Brasil.

“La lectura que hay que hacer acá es que en definitiva lo que está haciendo este comunicado es adelantando eventualmente la posición del próximo gobierno de Brasil. Hay un cambio ahí que es lo que me parece lo más llamativo. Esto lo que demuestra es que Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil), ya se está ajustando a lo que pensó históricamente sobre el asunto y además se está ajustando a lo que puede eventualmente pensar el nuevo gobierno de Brasil”, expresó.

Bartesaghi sostuvo que “la reacción” de los tres socios es “exagerada desde el punto de vista de la amenaza”.

“El comunicado dice (que) implementarán medidas, acciones legales. En realidad, hoy el Mercosur no puede implementar ninguna medida legal, porque Uruguay no está negociando nada”, comentó.

“Es totalmente discursivo, tiene que quedar claro que Uruguay no está en este momento violando ninguna norma del Mercosur, porque no tiene ninguna negociación en curso, no otorgó ni recibió preferencias. La discusión de fondo sigue siendo la misma. La estrategia de Uruguay es que la (Decisión) 32/00 (del Mercosur) no está vigente. Por eso sigue adelante”, agregó.

Para Bartesaghi, “lo que este comunicado podría adelantar es que el próximo gobierno de Brasil no apoyará tácitamente como venía apoyando (Jair) Bolsonaro”.

“Uruguay con este dato tiene que ver como se maneja. El gran tema acá es que el Cptpp podría distraer la atención de lo que Uruguay tiene más cerca, que es el TLC (tratado de libre comercio) con China. Esto, de cierta forma, se esta dando. Porque tu diste el paso al Cptpp y ahora se mezcla todo, porque este comunicado tampoco viene bien para lo otro”, sostuvo.

“Hoy China solo es mucho más importante que todos los 11 miembros del Cptpp”, expresó, agregando que “todo al mismo tiempo no se puede”.

“Focalízate con China, cerrá lo de China y no priorices Turquía, Cptpp y todo junto, porque no tenés capacidades técnicas para hacerlo, después ponerte a negociar no es fácil, además, tenés una coyuntura regional que es compleja”, dijo Bartesaghi.

Añadió que, la medida de Uruguay de solicitar el ingreso al Cptpp y el tono formal que conlleva, en comparación a cuando anunció la intención de negociar con China, genera una reacción adicional del Mercosur “en un momento que no es el apropiado”, porque es cuando se debía “recalcular la estrategia con el gobierno de Lula”.

