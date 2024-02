Política

Bartesaghi: “Si el Mercosur no cierra el acuerdo con la UE, entra en una crisis brutal”

A poco del inicio del último año del gobierno de Luis Lacalle Pou, su principal objetivo en materia de relaciones exteriores, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China continúa sin concretarse, a la espera de la voz de Brasil y Argentina. A su vez, pasó a un segundo plano frente al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que nuevamente se enfrenta a un escollo mientras agricultores en varios países europeos se manifiestan en contra del eventual tratado.

Sobre esto, Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de Universidad Católica del Uruguay (UCU), dijo en entrevista este martes con Primera Mañana (El Espectador) que frente a este escenario “lo que debe hacer Uruguay es exigir una cumbre para discutir este tema, una reforma del Mercosur a partir del fracaso, que es enorme, que es no cerrar el acuerdo con la UE”.

“Si el Mercosur no va a cerrar el acuerdo con la UE, entra este proceso de integración en una crisis brutal y ahí me parece que todos tendríamos que estar discutiendo para dónde vamos con el Mercosur, cuál es el plan B”, comentó Bartesaghi.

“Yo lo pongo en estos términos, bien gráficos, y perdón si es un poco duro: el Mercosur ya era un paciente de gravedad que tenía asistencia respiratoria, que era la del acuerdo con la UE. Estábamos esperando que ese acuerdo se cierre para ver si el Mercosur sobrevivía o no. Ahora, si este acuerdo se cae, el Mercosur puede tener una desintegración”, sostuvo el académico, que señaló que el futuro del bloque y esa posible caída depende de la “conversación” que tengan los presidentes de Argentina y Uruguay, Javier Milei y Lacalle, sobre este tema.

“Ustedes me dicen, ‘el Mercosur es Brasil, es el 70%’. Si, pero el Mercosur no es Brasil solo, es Brasil con Argentina, esa fue la historia de la década del 80 en adelante. Si Argentina golpea las puertas del Mercosur, ahí tenemos más posibilidades de discutir una reforma del bloque. No queremos que el bloque muera, lo que queremos es que el bloque se reforme y en esa reforma Uruguay pueda salir beneficiado en la estrategia”, apuntó.

Aún queda concretarse esa reunión entre Milei y Lacalle para discutir el futuro del Mercosur, que para Bartesaghi puede ser “trascendental” y que ya cuenta con el antecedente de la habilitación de Argentina para que Uruguay drague el canal de acceso al puerto de Montevideo hasta los 14 metros de profundidad, algo “histórico”, para el experto en Relaciones Internacionales. “Ahí hay un Milei y una canciller [Diana] Mondino, que piensan en esa lógica de cooperación regional portuaria y logística muy distinta a lo que pensaban los gobiernos en Argentina; eso es un cambio sustancial”, señaló.