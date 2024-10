Política

Baroni ante denuncia de Fenapes: “Es parte de la campaña política; no me van a callar”

Montevideo Portal

El director de Educación, Gonzalo Baroni, se refirió a la denuncia presentada por dirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) luego de que él acusara al sindicato de hacer “terrorismo”. A su entender, esta medida “era esperable” y lo catalogó como “parte de la campaña política”.

“Es parte de lo que ha hecho Fenapes durante no solo este quinquenio, sino con el Frente Amplio [FA] y con todos los demás”, criticó el jerarca del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) entrevistado por Canal 5 noticias.

A su vez, recordó el momento en que el expresidente José Mujica también atacó a los sindicatos educativos y “dijo que había que hacerlos pelota, con otras palabras un poco más duras”. Al respecto, Baroni señaló que en ese momento “nadie presentó una denuncia en la Justicia”.

“Capaz con un director de Educación joven que se anime a decir cosas que mucha gente piensa se quieren hacer los vivos. A mí no me van a callar y no corresponde lo que están haciendo”, consideró el director de Educación.

Finalmente, se refirió al paro que Fenapes marcó para los próximos martes 15 y miércoles 16 de octubre, en reclamo a los “ajustes” en el presupuesto que han hecho las actuales autoridades. Baroni opinó, pues, que esta medida fue tomada porque los sindicalistas “no están de acuerdo con la ideología de lo que propone la coalición de gobierno para esta elección y para los años siguientes”.

“Básicamente lo que están diciendo es ‘Voten al Frente Amplio’”, concluyó.

