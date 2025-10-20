Bancos privados cambiarán su horario de atención al público. ¿Cuándo empezará a regir?

Locales

Montevideo Portal

La Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) anunció que, a partir del lunes 15 de diciembre de este año, las sucursales de los bancos BBVA, Citibank, Banque Heritage, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank tendrán un nuevo horario de atención al público.

Hasta ahora, los bancos abrían de 13:00 a 17:00 horas, pero desde mediados de diciembre el horario será de 10:00 a 14:00 horas.

De acuerdo con lo que comunicó la ABPU, “este cambio, además de alinear a la banca uruguaya a las prácticas internacionales, busca modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano”.

Horarios de otros países

En la mayoría de los países, los bancos atienden en el horario en el que se comenzará a atender en Uruguay a partir de mediados de diciembre. En Argentina y Brasil, por ejemplo, las sucursales abren a las 10:00, mientras que en España abren a las 8:30. Países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido también tienen un horario de atención matutino.

El antecedente en Uruguay a esta modificación fue que las sucursales de los bancos privados, en el interior, comenzaron, años atrás, a atender en un horario especial durante la temporada de verano. “El éxito de estas experiencias, junto con la evaluación positiva de los colaboradores —en especial de aquellos con hijos en edad escolar, que destacaron la posibilidad que ese horario les ofrece de regresar más temprano a sus hogares— impulsó la extensión de este cambio a todas las sucursales”, agrega el comunicado.

La ABPU aclara que los demás canales de atención —banca digital, telefónica y cajeros automáticos— permanecerán operativos en su modalidad y horario habituales.

Montevideo Portal