Banco Mundial y Uruguay acuerdan préstamo: si bajan emisiones de metano, caen intereses

La directora gerente del Banco Mundial, Anna Bjerde, y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, afirmaron estar “entusiasmadas”, al comunicar este miércoles la conclusión de la negociación de un “préstamo innovador para Uruguay” de parte del organismo multilateral.

En un comunicado conjunto expresaron que el préstamo “incorpora, por primera vez, la posibilidad de una reducción en el pago de los intereses, basada en un desempeño verificable frente a objetivos climáticos”.

“Esto podría resultar en una reducción de intereses de hasta U$S 12,5 millones, si Uruguay alcanza sus objetivos para reducir la intensidad de las emisiones de metano de su sector ganadero, más allá de sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Uruguay será el primer país en beneficiarse de esta característica financiera y el Banco Mundial buscará replicar y escalar este enfoque para incentivar a los países a generar bienes públicos globales”, reza el comunicado conjunto.

“Esta innovación financiera está alineada con la Hoja de Ruta para la Evolución del Banco Mundial que busca crear incentivos para los países que se esfuerzan por integrar desafíos globales como la mitigación del cambio climático en sus estrategias de desarrollo, mientras trabajamos para poner fin a la pobreza en un planeta habitable”, indicaron Arbeleche y Bjerde.

Señalaron que la “colaboración entre Uruguay y el Banco Mundial” se basa en “una asociación de larga data que ha producido programas replicables que no sólo benefician al país, sino que también han generado soluciones innovadoras de desarrollo que se han replicado en otros países miembros a través de actividades analíticas o proyectos de préstamo”.

Happy to conclude negotiation with @mef_Uruguay Minister Azucena Arbeleche of a groundbreaking financing arrangement tied to the country’s climate goals.



Addressing global challenges is at the core of the @WorldBank’s new playbook!https://t.co/LkRjwxLMcq pic.twitter.com/logkVN8sZs