Banco Mundial mantiene crecimiento de economía uruguaya en 2,3% durante 2025

El Banco Mundial (BM) mantuvo este martes la previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe en un 2,3% en 2025 y un 2,5% en 2026.

El organismo presentó su informe económico para la región “Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento”, que cuenta con una actualización de las perspectivas de crecimiento difundidas en junio de este año.

En cuanto a Uruguay, el Banco Mundial espera que el crecimiento de la economía en 2025 sea de 2,3%, mismo porcentaje que en junio.

El pronóstico para 2026 y 2027 es de un crecimiento de 2,2%, añade la publicación.

En tal sentido, el economista jefe para América Latina y el Caribe del BM, William Maloney, explicó que las proyecciones continúan con una “ligera mejora” en la región, pero alertó que “la economía mundial se ha vuelto un poco más desafiante” desde su última previsión

En particular señaló, en una entrevista con EFE, la ralentización de la reducción de las tasas de interés como una de las principales "complicaciones" para Latinoamérica porque supone que "la financiación externa es cara" y que "no se pueden bajar las tasas de interés propias por temor a la salida de capitales".

Por su parte, Susana Cordeiro, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo financiero global, recalcó que los gobiernos de la región “han guiado sus economías a través de repetidas crisis, preservando al mismo tiempo la estabilidad”.

“Ahora es el momento de seguir construyendo sobre esa base, acelerando las reformas para mejorar el clima de negocios, invertir en la infraestructura apropiada y movilizar el capital privado”, remarca en un comunicado del BM.

