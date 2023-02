Banco Central advirtió que Global Intergold podría involucrar operaciones fraudulentas

Economía

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una advertencia sobre tres organizaciones que “publicitan sus servicios a través de redes sociales y distintos medios, bajo la modalidad de cursos de capacitación o eventos”, a pesar de que “no se encuentran inscriptas bajo ninguna forma ante el BCU ni cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros”. Una de las empresas sobre las que advierte el BCU es Global Intergold, compañía que fue denunciada en medios de comunicación argentinos y uruguayos el año pasado.

Global Intergold y otras dos empresas “que convocan a invertir o ahorrar, prometiendo rentabilidades sobre la inversión, podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas ‘piramidales’, las cuales carecen de sustentabilidad financiera”, advirtió el BCU.



El 8 de marzo de 2022, el diario argentino La Nación informó que, por esos días, “empezaron a surgir testimonios de inversores de una empresa llamada Global Intergold que acusan a la compañía de llevar a cabo una estafa piramidal”, y agregó entonces que “dicen que invirtieron distintas sumas en euros a cambio de un rendimiento del 14% anual que se iba a empezar a pagar en enero de 2021, pero luego se pospuso para 2026”.

Con la frase “creemos en el oro”, la firma internacional aseguraba que “el metal noble preservará y multiplicará sus inversiones, les garantizará una jubilación decente y les ayudará a sus hijos a entrar en la edad adulta con confianza”. Pero, detrás de tantas promesas, había un engaño.

Un integrante de esta organización, víctima de la treta, contó en junio de 2022 en el programa Punto de Encuentro de radio Universal cómo cayó en la trama. “Soy una persona bastante curiosa y estaba estudiando en la Facultad de Economía y trabajando al mismo tiempo. Al volver del trabajo vi un video, de esos que hay en internet, de una persona hablando de emprendimientos, de generar ingresos desde casa, etcétera. El video me cambió la mente de un segundo a otro, porque me estaba diciendo que ir a la universidad no es la forma de generar dinero hoy en día, como lo hacen muchos de estos influencers. Me cambió la forma de pensar, y el algoritmo de YouTube me empezó a mandar más videos iguales. Empecé a consumir cada vez más. Eso fue lo que preparó el terreno para que, cuando llegara la oportunidad de negocios, yo la tomara”, relató el joven, quien le mostró a un amigo el video que lo enganchó, y él le respondió que hablaba igual a su tío.

A los pocos días, su amigo le dijo que su tío, que tiene una inmobiliaria en el Centro de Montevideo, quería conocerlo. “Fui a su casa y me encontré con otros jóvenes de 23 a 30 años. Empaticé bastante con ellos. Ahí fue cuando me llegó por primera vez la propuesta de Global Intergold, que se presenta como una empresa que manufactura y vende lingotes de oro de entre 1 y 100 gramos”, recordó.

Para entrar a la empresa se requería aportar 450 dólares o más, con lo que se podía acceder a títulos de la compañía. “La idea me pareció genial. Los títulos valor se emiten, supuestamente a los dos años se iban a convertir en acciones y ahí los íbamos a poder vender, lo que finalmente no sucedió”, se lamentó el joven, que sostiene que al pasar los dos años, supuestamente se hizo un Zoom entre los mayores tenedores de títulos de la empresa, y en esa instancia fue que postergaron el plazo cinco años más para que se conviertan en acciones, lo que habilitaría recuperar el dinero.

En total, el joven uruguayo que relató su experiencia en radio Universal en junio de 2022 invirtió 1.100 euros en la plataforma, pero no recuperó nada.

Pirámides

La advertencia del BCU emitida este lunes 13 de febrero apunta a Global Intergold, BLC (Business Leadership Community) y Gigg-OS. “A través de la publicidad referida (realizada en redes sociales utilizando en determinados casos la promoción o patrocinio de personajes públicos así como bajo la modalidad de cursos de capacitación), se realizan diversos ofrecimientos de ahorro o de inversiones (en oro físico, criptomonedas y valores no registrados), prometiendo determinados rendimientos sobre la inversión”, destacó el Banco Central, y agregó: “Al respecto, corresponde advertir que la convocatoria al público en general para la aplicación de sus ahorros, solo puede hacerse a través de las instituciones de intermediación financiera autorizadas a captar depósitos en plaza o como emisor inscripto en el registro de mercado de valores”.

Además, en la advertencia, la autoridad financiera señala que, “en las denominadas estafas ‘piramidales’, las presuntas ganancias generadas por los primeros inversionistas, en lugar de ser generadas por las rentabilidades reales de su inversión, son obtenidas o generadas por sus propias inversiones o a partir del dinero aportado por otros inversores que se van incorporando al negocio”. Por esta razón, “cuando los inversores pretenden retirar el dinero invertido, usualmente reciben evasivas o son invitados a reinvertir para evitar el retiro de los fondos”, por lo que “esta operativa carece de toda sustentabilidad financiera”.

El BCU “exhorta al público a ser cauto en torno a ofrecimientos de inversión que presentan, en particular, las siguientes características: las personas o empresas que ofrecen la inversión o ahorro, así como los instrumentos ofrecidos, no se encuentran inscriptos en el Banco Central del Uruguay; se prometen altos retornos sin riesgos o bajos riesgos asociados; se otorgan beneficios adicionales por referenciar o introducir nuevos clientes al negocio o dar acceso a su red de contactos; cuentan con el patrocinio y testimonios de personajes públicos (frecuentemente pago) que apelan a sus experiencias personales o de negocio con la empresa”.

“Ante este tipo de ofrecimientos, se recomienda analizar con detenimiento la naturaleza de la inversión a realizar y los riesgos asociados a la rentabilidad ofrecida”, aconseja el BCU, que “sugiere al público que a la hora de invertir, a efectos de tomar conocimiento si la empresa o el producto ofrecido se encuentran inscriptos o cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, consulte los registros disponibles” en la página web institucional.

