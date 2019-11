Política

Baltasar Brum: “Es increíble que estemos explicando por qué batllista no vota herrerista”

El grupo colorado Ortodoxia Batllista oficializó este lunes su apoyo a la candidatura de Daniel Martínez en un encuentro en la sede del frenteamplista. Allí, el líder de este grupo, Baltasar Brum, comentó que es "increíble" que se esté discutiendo y explicando "por qué un batllista no vota a un herrerista".

"Estamos más cerca desde el punto filosófico e ideológico al ingeniero Martínez. Es increíble que en estos tiempos un batllista esté explicando por qué no votamos a un herrerista", dijo Brum a la prensa a la salida del encuentro.

Brum dijo que hace veinte años que el Partido Colorado viene optando por una línea alejada al batllismo y que eso le ha generado las "peores" elecciones de su Historia.

"Ese gran árbol del batllismo de este lado es un bonsái. Apenas respirando, y siempre debatiendo sobre cuestiones que han sido básicas y preponderantes para el batllismo", destacó.

El dirigente contó que este grupo como tal no participó de la interna, pero sí muchos de los que ahora integran este sector fueron parte de Somos Todos, una agrupación que apoyó la precandidatura de Julio María Sanguinetti.

Consultado sobre la reacción que tuvo Ernesto Talvi, quien se molestó con que no se le haya avisado de esta decisión, Brum puntualizó que el ex candidato colorado tampoco consultó al partido para decidir su apoyo explícito a Lacalle Pou.

"Don Ernesto Talvi decidió por uno y no nos consultó. Le tengo el mayor de los respetos. Hay que entender esto como una disidencia filosófica que intenta hacerle entender a nuestros hijos y a nuestros nietos dónde está el batllismo", espetó.

Brum, que dijo que tiene varias diferencias con el Frente Amplio, sobre todo con el encare sobre la seguridad y el gobierno de Venezuela, dijo que con Lacalle Pou tiene varias distancias.

"Creo que hay efectivamente una agenda que no votó. Nosotros somos creadores del Estado moderno del siglo XX. No los únicos, pero sí fuimos los que pusimos al hombre en el centro. Y en parte del candidato, hay cosas en las que el hombre no está en el centro", sentenció.

Brum no se animó a cuantificar cuántos votantes del Partido Colorado optarán por Martínez en el balotaje.

En ese sentido, en Florida el candidato a la diputación por Batllistas, el sector de Sanguinetti, Javier Fernández adelantó Noticias TV Florida que en noviembre elegirá a Martínez.

"Voy a hacer lo mismo que he hecho en los tres balotajes anteriores, votar al Frente Amplio (...) desde el punto de vista ideológico hay más cercanía del Partido Colorado a algunos grupos del Frente, y de ninguna manera puedo comprender que las raíces del Partido Nacional y Partido Colorado están emparentadas", dijo.

Montevideo Portal