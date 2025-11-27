BROU aprobó plan de negocios del Frigorífico Florida, que prepara “inicio inminente”

Locales

El directorio del Banco República (BROU) aprobó el plan de negocio de los nuevos compradores del Frigorífico Florida y la desvinculación de los anteriores dueños, según informó el intendente de dicho departamento, Carlos Enciso, a través de X.

“Trabajosamente se encamina una solución para la reapertura tan necesaria en Florida”, expresó el jerarca comunal.

Por su parte, el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter declaró a Montevideo Portal que esto implica un “inicio inminente” de la planta, ya que “se están reacondicionando las últimas cosas”.

El legislador por el departamento de Florida indicó que “posiblemente” en enero ya se tenga una faena de prueba; “por lo general, se arranca con pocos animales para ver que todo funcione bien; a medida que va avanzando, se va aumentando la cantidad de cabezas”, explicó el representante nacional. Así, añadió que esta reapertura implica “a priori” entre 70 y 80 nuevos puestos de trabajo para el departamento, aunque “a medida que vaya creciendo la faena, va creciendo la cantidad de personal ocupado”, valoró.

A eso se le debe sumar “todo el trabajo indirecto que genera un frigorífico de por sí”, señaló Rodríguez Hunter.

“Era algo esperable. Si bien era una formalidad, realmente es importante porque hace que un negocio termine de concluir y que una nueva fuente de trabajo pueda comenzar a funcionar”, concluyó el diputado acerca de la aprobación del plan de negocio.

Tal como informáramos, el Grupo Lequio, que a fines de 2022 entró en negociaciones con el BROU y compró el Frigorífico Florida por US$ 8 millones, anunció en mayo que abandonaba el proyecto.

A su vez, según consignó la radio local CW33, hace dos semanas se había llegado al acuerdo entre las partes Saturno, Lequio y BROU.

