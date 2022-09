BROU abre llamado para aspirantes de auxiliar de ingresos en interior y zona metropolitana

Locales

Montevideo Portal

El Banco República (BROU) emitió un comunicado este lunes en el que informó sobre la apertura de un llamado externo para aspirantes de auxiliar de ingresos en el interior del país y la zona metropolitana, que ocuparán un puesto en el Escalafón Administrativo del banco.

“Los cargos se irán designando a medida que surjan vacantes en las sucursales de cada departamento”, señala el comunicado, y agrega que el cargo consiste en realizar atención comercial de clientes en distintas sucursales de todo el país, cuya remuneración correspondiente es de $ 46.929, según los datos actualizados a julio del 2022.

“El paso de los años nos trae la despedida de integrantes muy valiosos que ayudaron a hacer tan grande al Banco País, pero también nos da la buena noticia de abrir oportunidades para que cientos de jóvenes talentos de todo el país ingresen y pongan sus ideas y su fuerza para crecer hacia el futuro. Que tanta gente se anote en los llamados reafirma que el BROU es un excelente lugar para trabajar, con la posibilidad de dar servicio a la sociedad, con buenas condiciones laborales y buenas remuneraciones”, comenta el presidente del BROU, Salvador Ferrer, en el texto.

Asimismo, el comunicado informa que el 8 % de las vacantes serán provistas dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.122, que mandata la fijación de disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas educativas y laborales de los afrodescendientes. Además, el 1 % estará bajo cumplimiento de la ley integral de personas trans, citando al artículo 19 de la ley (19.684 del 26 de octubre de 2018).

“El 4 % de las vacantes destinadas a personas con discapacidad serán provistas a partir de la lista de prelación que surja del llamado externo específico, que está en curso, efectuado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 18.651 de 19/02/2010 (Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad)”, indica.

Finalmente, informan que el proceso de selección será llevado a cabo por el Tribunal de Selección, que está integrado por seis equipos de tres miembros cada uno, designados por la gerencia general, los cuales adoptarán sus decisiones por mayoría. “Se realizará una preselección por escolaridad. El puntaje por escolaridad se obtiene de la suma de los puntos correspondientes a la Educación Media y a la formación universitaria en las carreras detalladas en las bases”, agregan.

El comunicado de AEBU

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), por su parte, emitió un comunicado en el que, en primer lugar, rechaza la elección primaria en base a “mejor escolaridad” porque eso implica “restricciones de cualquier tipo de posibilidad” a todo ciudadano que quiera postularse y participar de las diferentes instancias de selección.

“El único requisito de formación para ingresar a un cargo administrativo debe ser Bachillerato completo, tal cual figura en el perfil del cargo de ingreso a concursar. El rechazar este criterio no es caprichoso. Responde a que el método que se pretende utilizar no está establecido en ninguna normativa como requisito indispensable, pero, por sobre todo, porque mira para otro lado y no se enfoca en la realidad educativa ni laboral en la que nos encontramos como país”, señala el comunicado.

“De continuar con el criterio pretendido de ‘mejor escolaridad’, se eliminan de plano las posibilidades de la enorme mayoría de los jóvenes de nuestro país de acceder a participar de los procesos de selección de personal. Jóvenes que por distintas circunstancias y contextos desfavorables no logran finalizar sus estudios sin interrupciones. Creemos que esto no es determinante por sí mismo en sus capacidades como futuros trabajadores”, agrega.

Además, entienden que sumar a esto una “segmentación vinculante” para el acceso o no al cargo es “profundizar conscientemente” en esa desigualdad social. También manifestaron la intención de generar listas de prelación departamentales a los efectos de evitar las dificultades de grandes distancias recorridas y la necesidad de traslados, aunque detallaron que no comparten que sean limitadas en cantidad, más allá de su tiempo de duración.

“Dejar abierta la lista de prelación a todos quienes aprueben y por la mayor cantidad de tiempo posible, aporta a la celeridad del llenado de futuras vacantes y nos permitiría contar con una herramienta fundamental ante la emergencia que puede generarse a futuro por la falta de personal que hoy existe en el BROU”, señala.

“Por todo lo expresado, es que instamos al Directorio del BROU a rever la posición respecto al filtro establecido para el concurso de ingreso, e instale un ámbito de diálogo a los efectos de analizar las alternativas que permitan la universalización a de las oportunidades de ingreso a la institución”, concluye.

BROU by Montevideo Portal on Scribd

Montevideo Portal