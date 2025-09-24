Política

BPS rechazó pensión a la viuda de Astori; tiene ingresos que superan los $ 300 mil

El directorio del Banco de Previsión Social (BPS) rechazó el pedido de la exdiputada del Frente Amplio Claudia Hugo, la viuda del exvicepresidente Danilo Astori, de percibir una pensión por su fallecido esposo.

Hugo tiene ingresos declarados que superan los $ 350.000, por lo que en una primera instancia un informe de los Servicios Jurídicos del BPS había recomendado denegar el pedido.

Tras esto, en una sesión del directorio de este miércoles, se votó por unanimidad seguir la recomendación de dicho informe. El documento, según informó Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal, aclaraba que no correspondía darle la pensión a la viuda de Astori por la cantidad de dinero que ya recibe.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo a Montevideo Portal que el trámite es “ajustado a la normativa pensionaria dispuesta por la ley 20.130”. “No hay diferencia en este trámite en relación a otros similares. Y pasa por directorio porque todos los trámites relativos a prestaciones de actividad pública por la normativa vigente lo deben hacer”, añadió la jerarca.

Danilo Astori falleció el pasado 10 de noviembre de 2023, luego de llegar a ser vicepresidente y ministro de Economía en los gobiernos del Frente Amplio.

Para la coalición de izquierda, fue un referente en materia económica. Durante su último tiempo, si bien había sido electo senador, no asistía al Parlamento por su débil estado de salud.

