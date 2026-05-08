BPS presenta proyecto de ley para regularizar deudas previsionales: cuál es su alcance

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El Banco de Previsión Social (BPS) tiene pronto un proyecto de ley para la regularización de deudas previsionales, una iniciativa que prevé otorgar mejores condiciones de refinanciación a aquellos que estén en falta.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, dijo en Canal 4 que no habrá amnistías, ni quitas, sino que se trata de otorgar tasas de financiación ventajosas y sin cuotas mínimas.

“Las leyes de refinanciación de adeudos siempre son mejores condiciones para pagar, pero no quitas, ni amnistías, porque hay aportes de las personas atrás”, dijo Pardo en 8AM.

El proyecto es trabajado en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Presidencia de la República.

“Nosotros tenemos en el BPS unas 340.000 empresas, de las cuales el 93% paga en regla. Tenemos unas 37.000, que son las que estarían con deuda, de las cuales 4.700 están activas hoy”, dijo la presidenta del BPS.

“Esta ley va a tener un énfasis importante en mejorar las condiciones de financiación de las deudas para las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría de estas 4.700 empresas. Por ejemplo, a través de tasas de financiación bastante competitivas en función de lo que es la tasa mínima, pero también para que este tipo de empresas no tengan mínimo en las cuotas”, agregó.

“Obviamente, cualquier persona que tenga una deuda la va a poder financiar, pero el foco va a estar en estas empresas”, señaló.