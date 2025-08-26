BPS divulgó las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones de agosto: ¿cuándo serán?

El Banco de Previsión Social (BPS) divulgó en su página web el calendario de cobro de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondientes a agosto que serán depositadas a los usuarios durante setiembre.
Para los beneficiarios de Montevideo: aquellos que reciban sus pagos a través de depósitos en cuentas bancarias, podrán cobrar el martes 2 de setiembre. Los pagos se realizan de manera automática sin la necesidad de que la persona acuda de forma presencial.
Aquellos residentes en la capital que quieran o deban cobrar en las oficinas del BPS podrán hacerlo entre el martes 2 y el lunes 22 de setiembre dependiendo del número verificador de su cédula de identidad.
Por último, los beneficiarios que cobran su prestación en redes de cobranza o empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos) podrán hacerlo entre el jueves 4 y el lunes 22 de setiembre. A través de este sistema, las personas pueden elegir qué día les conviene más.
Para los beneficiarios del interior: las fechas de cobranza de la prestación a través de depósito en cuenta bancaria y redes de cobranza son las mismas que para los de Montevideo.
Quienes la reciben mediante las “giras de pago” del BPS lo podrán hacer entre el miércoles 3 y el viernes 5 de setiembre. Para saber el día específico que les corresponde, deberán consultar con la agencia de BPS correspondiente o acceder a la herramienta en línea.
A través del siguiente enlace de la página web oficial del BPS, los beneficiarios podrán consultar la fecha exacta y el lugar en el que les corresponde cobrar introduciendo su número de cédula.
