BPS aumentó su déficit y recibió casi US$ 500 millones del Estado en 2025: ¿a qué se debe?

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El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado en las últimas horas para realizar un balance de la gestión del actual directorio, a un año de su asunción. Si bien se destaca que hubo un aumento de la cantidad de personas que accedieron a la jubilación, también se detalló que creció el déficit y el monto de dinero que recibe por parte del Estado como asistencia financiera para hacer frente a sus obligaciones.

El resultado neto del organismo en 2025 fue negativo en $ 8.874 millones, equivalentes a unos U$S 227 millones. Considerando los fideicomisos del organismo y las utilidades de República AFAP, ese déficit se reduce a $ 6.908 millones (U$S 177 millones).

Por otra parte, la asistencia financiera recibida por el BPS ascendió a $ 19.395 millones (U$S 497 millones), una cifra $ 11.201 millones superior a la de 2024. Se trata del incremento más significativo en el período reciente, y el propio organismo lo reconoce en su informe de gestión.

El ente autónomo explicó que el incremento del déficit se justifica principalmente por el aumento de personas jubiladas tras la regularización de atrasos históricos, por el pago de beneficios correspondientes al Mides—donde el BPS aseguró las prestaciones sensibles mientras ese ministerio tramitaba los refuerzos presupuestales— y por el aumento de prestaciones familiares y de salud.

Además, el BPS acompaña los números financieros con un balance de gestión que muestra mejoras en la tramitación de prestaciones: entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la cantidad de trámites pendientes cayó un 77%, de 58.103 a 13.164 casos. Los trámites con entre seis meses y un año de antigüedad bajaron un 89%, y los de más de un año disminuyeron un 37%.

A su vez, una mejora tecnológica desarrollada por el propio organismo redujo el tiempo de atención de 50 a 15 minutos para trámites como el Reconocimiento de Años Trabajados y la Jubilación Común, ya implementada en todo el país. El asesoramiento telefónico personalizado resolvió las gestiones de 7.256 personas sin necesidad de concurrir a una oficina, y el servicio tramitó 922 casos, de los cuales 264 ya lograron jubilarse.

El comunicado también destaca el anuncio realizado por Presidencia en julio de 2025 sobre el aumento adicional a las 115.158 personas que cobran la pasividad mínima como único ingreso, con la particularidad de que —a diferencia de años anteriores— ese monto no será descontado posteriormente.

También se comenzaron a pagar asignaciones por embarazos y nacimientos múltiples —en cumplimiento de la Ley 20.365— beneficiando a 7.461 niños y niñas, lo que explica gran parte del incremento de $ 1.353 millones en egresos por prestaciones familiares.

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