BPS activó un plan para financiar anteojos a hijos de funcionarios de COFE: cómo acceder

El Banco de Previsión Social (BPS) y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) pusieron en marcha un beneficio que facilita el acceso a lentes para niños, niñas y adolescentes con patologías oftalmológicas congénitas, hijos —o menores a cargo— de trabajadores comprendidos en COFE.

En diálogo con Montevideo Portal, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo que el acuerdo será “un alivio” para las familias y que el objetivo es equiparar un derecho que ya existía para trabajadores del sector privado. “Más allá de si trabajamos en el sector público o privado, deberíamos acceder a este beneficio”, sostuvo.

La prestación cubre lentes comunes (armazón y cristales) —no lentes de contacto— y se instrumenta como una partida económica definida por el BPS. López señaló que el monto “supera los $ 6.000”. No habrá ópticas predeterminadas dado que “cada cual puede acceder a cualquier óptica del país”, indicó.

El beneficio está dirigido a menores de 14 años y ya se puede solicitar desde el 1º de febrero en cualquier sucursal del BPS o mediante trámite online. COFE aún no tiene cuantificado cuántos menores podrían acceder, ya que representa a más de 30.000 trabajadores.

Para gestionarlo se requiere documento vigente del generante y del menor y receta médica (emitida en los últimos seis meses, con datos del beneficiario, detalle de patología y firma del médico). También se puede realizar en la UAA en Montevideo (Agraciada 2989, Oficina de Lentes), en agencias del interior y por correo: [email protected]

