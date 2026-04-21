BCU recuperó US$13 millones de depositantes del ex Banco Comercial: ¿a dónde va el dinero?

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El Banco Central del Uruguay (BCU) aprobó la transferencia de US$ 13,25 millones al Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario del ex Banco Comercial S. A., en beneficio de sus depositantes.

La decisión fue adoptada por el Directorio del BCU este 17 de abril.

“Los fondos provienen del remate judicial de diversos bienes que se encontraban embargados, en el marco de acciones judiciales y medidas cautelares impulsadas por los servicios jurídicos del BCU”, indicó el organismo en un comunicado.

En tanto, agrega que las acciones judiciales fueron promovidas contra personas físicas y jurídicas que participaron en “operaciones dolosas que contribuyeron a generar el desequilibrio económico y financiero de la referida institución”.

Según detalló el regulador, los activos recuperados se vuelcan en el Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario del ex Banco Comercial, administrado actualmente por la Corporación de Protección del Ahorro Bancario.

“El BCU continúa avanzando en la ejecución de sentencias favorables y otras medidas judiciales obtenidas de carácter cautelar, que han permitido la recuperación de activos en favor de depositantes de instituciones financieras liquidadas en el marco de la crisis financiera del año 2002”, finaliza el comunicado.

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