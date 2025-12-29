BCU planea desalentar uso del dólar e implementar medidas para impulsar el del peso

Montevideo Portal
El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, impulsa una estrategia para reducir la dependencia del país del dólar y fomentar el uso del peso uruguayo, con el objetivo de desarrollar un mercado de capitales local y ampliar el crédito en moneda nacional.
Según señaló la agencia Bloomberg, a partir de 2026 el BCU prevé implementar medidas como mayores exigencias de capital para algunos préstamos en dólares y la eliminación de encajes para determinados depósitos en pesos, buscando incentivar a los bancos a otorgar más financiamiento en moneda local.
En tal sentido, Uruguay es una de las economías más dolarizadas de América Latina, con más de dos tercios de los depósitos bancarios en dólares estadounidenses. Además, la mayoría de las transacciones de alto valor, como autos e inmuebles, se cotizan en esa moneda.
Según Tolosa, este “apego” se debe a hábitos antiguos de la segunda mitad del siglo XX, donde reinaba la alta inflación y la inestabilidad cambiaria. Sin embargo, según el jerarca, actualmente ahorrar en dólares implica volatilidad y pérdida de poder adquisitivo. “Invertir en dólares en este contexto es una especie de timba, de casino”, afirmó el jerarca ante empresarios en setiembre.
