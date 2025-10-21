BCU archivó investigación interna que inició tras dichos de Caorsi sobre Conexión Ganadera

Política

Montevideo Portal

El directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) dispuso el archivo de una investigación administrativa que había iniciado en abril tras dichos de Felipe Caorsi sobre la participación de funcionarios del regulador en la redacción de contratos de la empresa Conexión Ganadera.

“De las probanzas diligenciadas, así como del informe circunstanciado y las conclusiones, no surge probada la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro de la Institución o que la afecten directamente y, en consecuencia, tampoco la individualización de eventuales responsables, por lo que no se configuran los presupuestos para disponer ampliaciones u otros procedimientos”, dice una resolución del BCU a la que accedió Montevideo Portal.

El expediente hace referencia a una investigación administrativa dispuesta por la resolución D/96/2025, del 9 de abril de 2025.

La resolución en cuestión señaló que surgía a partir “de las declaraciones de Felipe Caorsi en los medios de comunicación con relación a la actuación de personal del Banco Central del Uruguay”.

“Felipe Caorsi ha denunciado en diversos medios de prensa que en el año 2022 funcionarios de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay asesoraron en la redacción de los contratos de la empresa Conexión Ganadera Ltda., lo que derivó en que la empresa no estuviera sujeta a la supervisión del Banco Central del Uruguay”, agregaba en la parte expositiva, donde se daba cuenta que, con el fin de comprobar la existencia o no de actos irregulares, se disponía el inicio de una investigación administrativa.

RD_96_2025 by Montevideo Portal

Resolucion d 305 2025 by Montevideo Portal

Montevideo Portal