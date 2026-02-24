BCU alerta por empresa que ofrece créditos sin autorización: cómo funciona la maniobra

Economía

Montevideo Portal

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una advertencia pública sobre la actividad de la firma que opera a través del sitio web urucash.com bajo las denominaciones “Urucash” y “Americana Seguros”.

Según informó en primera instancia El Observador y confirmó Montevideo Portal, ninguna de las dos se encuentra inscripta ni cuenta con autorización para operar.

La Superintendencia de Servicios Financieros del organismo señaló que la empresa exige a los solicitantes de préstamos la contratación de un presunto seguro y el pago previo de dinero, bajo el argumento de realizar trámites ante el BCU. Sin embargo, tras esos pagos los usuarios no reciben el crédito prometido.

Ante este tipo de ofrecimientos, el BCU exhortó al público a “ser cautos en torno a ofrecimientos de créditos” que presentan determinadas características, como solicitar el desembolso previo de dinero o si no se cuenta con el local físico de la empresa (o la dirección señalada no corresponde a esta). También recomendó tener cuidado a que las tasas de interés ofrecidas no sean inferiores a la media del mercado o verificar en los registros oficiales si las firmas están habilitadas antes de proporcionar dinero o datos personales.

El organismo insistió en la importancia de obtener información clara y suficiente sobre el proveedor del servicio y su operativa antes de avanzar con cualquier solicitud de crédito.

