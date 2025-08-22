BCU alerta ante publicidad engañosa que usa IA para “promover esquemas fraudulentos”

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió un comunicado en el que advierte a la población acerca de una publicidad engañosa en redes sociales. El clip “se vale de figuras públicas para promover esquemas fraudulentos de ahorro e inversión”, reza el texto difundido.
El organismo acusa el “uso creciente de tecnologías” de inteligencia artificial por la difusión de anuncios “que utilizan la imagen, voces y videos manipulados de figuras públicas”. Estas personalidades son integrantes del gobierno y de organismos públicos, incluido el propio presidente de la República, Yamandú Orsi.
De esta manera, el BCU exhortó a la población a extremar las precauciones antes de participar en este tipo de propuestas.
En esta línea, dio una serie de recomendaciones a los usuarios:
• “Desconfíe de promesas de ganancias rápidas o garantizadas”, ya que “ninguna inversión legitima” puede asegurar retornos elevados sin riesgo.
• “Verifique siempre la fuente” y “consulte los canales oficiales” de la persona o institución que promueve el producto.
• “No comparta información personal o financiera” a través de enlaces “no verificados”.
• “Evite descargar aplicaciones desde enlaces en redes sociales o mensajes [y] utilice siempre tiendas oficiales”.
• Por último, el organismo insta a consultar con la entidad financiera ante “dudas sobre la legitimidad de una oferta”.
Para verificar si una empresa o persona está debidamente inscripta ante la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, cada usuario puede visitar el buscador de registros en la página web del organismo.
