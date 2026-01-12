Aznar se reunió con Lacalle Herrera y Lacalle Pou: “Dos grandes amigos de España”

Política

Montevideo Portal

El expresidente del gobierno de España, José María Aznar, mantuvo este domingo una reunión en el este del país con los expresidentes de Uruguay Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, según señaló el portal Cadena de Mar.

El evento, que se desarrolló en el límite entre Maldonado y Rocha, a unos 20 km de la Laguna Garzón, contó con la presencia de diversos actores empresariales y políticos de la región, más allá de los exmandatarios.

Tras el evento, Aznar compartió en su cuenta de Instagram una foto con Lacalle Pou y Lacalle Herrera y destacó el vínculo que mantiene con ambos.

“Dos grandes presidentes de Uruguay y dos grandes amigos de España”, colocó el exjerarca, que ya había visitado Uruguay en el año 2023.

Según el video del citado medio, Aznar tomó la palabra en el evento y destacó que “hay vida después de la política”.

Montevideo Portal