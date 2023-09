Azerbaiyán inició bombardeo a Nagorno Karabaj; Armenia denuncia además ofensiva terrestre

Internacionales

Las autoridades de Nagorno Karabaj acusaron este martes a Bakú de lanzar una “ofensiva militar a gran escala” contra el enclave habitado por mayoría armenia y dentro del territorio formal de Azerbaiyán, pero reclamado por ambas poblaciones como propio.

"En estos momentos la capital, Stepanakert, y otras ciudades y localidades están bajo un bombardeo masivo con artillería", señala un comunicado del Ministerio de Exteriores de la República de Artsaj (como se autodenomina este estado independiente con reconocimiento limitado de mayoría étnica armenia).

El gobierno de Azerbaiyán anunció previamente el inicio de una “operación antiterrorista” en Nagorno Karabaj, donde viven unos 120.000 armenios, para “neutralizar su infraestructura militar” y “restablecer el orden constitucional” de su país.

El ministro de Exteriores de Artsaj, Serguéi Ghazarián, subrayó por su parte que Bakú venía realizando movimientos de tropas cerca del enclave durante varias semanas, algo que acompañó con “intensas actividades de propaganda, que prepararon el terreno para la agresión a gran escala”.

Solo en las últimas 24 horas, agregó, Azerbaiyán difundió varias informaciones "falsas", incluyendo las noticias sobre supuestos ataques de grupos de sabotaje armenios o disparos contra posiciones azerbaiyanas en la región.

El Ministerio de Defensa de Armenia desmintió a su vez tener fuerzas armadas en Nagorno Karabaj, tal y como sostiene Bakú.

"Los comunicados oficiales azerbaiyanos y los medios de comunicación difunden la falsa afirmación de que en Nagorno Karabaj hay unidades de las Fuerzas Armadas armenias. El Ministerio de Defensa ha dicho en repetidas ocasiones y lo reitera ahora que no tiene unidades desplegadas en Nagorno Karabaj", señala el comunicado armenio.

En las redes sociales circulan imágenes de habitantes de Stepanakert en las que se pueden escuchar disparos y el sonido de alarmas aéreas.

BREAKING: The Azerbaijani army has started using the Israeli Multiple Launch Rocket System (MLRS) Laura. pic.twitter.com/Dmy0TpVFA9 — 301???? (@301arm) September 19, 2023

The Azerbaijani Armed Forces, in their style, are disseminating footage claiming the "destruction of a radar station," but in reality, it is a relay tower of Karabakh Telecom, used for mobile communications. pic.twitter.com/YkHagf0B8g — 301???? (@301arm) September 19, 2023

Según canales de Telegram armenios, los residentes de la capital karabají y otras ciudades han bajado a los sótanos para protegerse de los ataques aéreos.

En Nagorno Karabaj está desplegado un contingente de paz ruso, que se encuentra en la región tras la guerra de 2020 entre los armenios y los azerbaiyanos.

El enclave, autoproclamado independiente en 1991, (primero como República de Nagorno Karabaj y luego como República de Artsaj) es desde entonces la manzana de la discordia entre Armenia y Azerbaiyán, que se enfrentaron en dos guerras, una a principios de los noventa que concluyó con la victoria armenia y otra en 2020, en la que vencieron los azeríes.

Como resultado de más reciente contienda de 44 días, Bakú recuperó más de dos tercios de territorio en la región montañosa y sus alrededores que habían sido declarados zona de seguridad por Ereván, si bien Armenia debía conservar la comunicación con el enclave a través del corredor de Lachín, bloqueado por Azerbaiyán desde hace nueve meses.

Las tensiones entre Azerbaiyán y Armenia se han incrementado en los últimos días, entre denuncias de movimientos de tropas de ambas partes, y amenazan con echar por tierra el cese al fuego alcanzado en 2020 con mediación rusa.

La mirada desde Armenia

Desde Erevan, capital de Armenia, el primer ministro Nikol Pashinián, afirmó este martes que, tras los ataques con artillería, Azerbaiyán ha comenzado una ofensiva terrestre en Nagorno Karabaj y quiere hacerse con el control de las localidades del enclave que aún no controla.

"Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán empezaron a bombardear Nagorno Karabaj casi en todo el territorio y más tarde iniciaron una operación para romper la línea de contacto y tomar bajo su control posiciones y localidades karabajíes", dijo Pashinián en un discurso a la nación.

Los armenios perdieron en 2020 dos tercios de territorio en la región de Karabaj que controlaba tras la guerra de 1992-1994, incluida una parte de la república autoproclamada de Nagorno Karabaj, pero no la capital, Stepanakert.

Según el primer ministro armenio, se trata de una "operación terrestre de limpieza étnica" de los armenios de Nagorno Karabaj.

Lo prueban las declaraciones de Bakú sobre la apertura de "corredores humanitarios" para la "evacuación de la población" local, agregó.

Pashinián aseguró que actualmente hay fuerzas "internas y externas" que tratan de "arrastrar a Armenia a la guerra".

"Pero no lo van a conseguir", aseguró y agregó que "por muy difícil que sea a nivel emocional, no hay que dar la posibilidad a fuerzas externas a "poner en peligro" la existencia del Estado armenio.

Asimismo, aseguró que espera que las tropas de paz rusas desplegadas en la región contribuyan a la "estabilización de la situación" en virtud del mandato que les fue otorgado tras la guerra armenio-azerbaiyana de 2020.

Bakú anunció horas antes el inicio de una "operación antiterrorista" en la región poblada por unos 120.000 armenios para restaurar el orden constitucional en el país.

Desde Nagorno Karabaj piden cesar el fuego

Las autoridades armenias de Nagorno Karabaj pidieron a Bakú el cese de las hostilidades y el inicio de negociaciones.

"La parte karabají se dirige a Azerbaiyán con el llamamiento del cese inmediato de las hostilidades y el arreglo de la situación actual en la mesa de las negociaciones", dice el comunicado del Centro de Información de Nagorno Karabaj.

En tanto, el defensor del Pueblo de Nagorno Karabaj, Guegám Stepanyán, elevó a 26 el número de los heridos en los ataques de Azerbaiyán, que también dejaron al menos dos muertos, entre ellos un niño.

Según Stepanyán, las fuerzas azeríes atacan objetivos e infraestructuras civiles en la región.

Residential houses are also targeted in Stepanakert by Azerbaijan. This building is in the central part of Stepanakert. pic.twitter.com/NEzcXVaxIE — Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023

Simultáneamente, en redes sociales se difunden imágenes con casas y vehículos dañados por ataques de artillería en territorio de Nagorno Karabaj.

La situación en Nagorno Karabaj fue abordada este martes por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

Previamente, Pashinián llamó a la comunidad internacional y a las tropas de paz rusas desplegadas en la región a ejercer presión sobre Azerbaiyán para poner fin a su agresión contra la población de Nagorno Karabaj.

La preocupación rusa

“Estamos profundamente preocupados por la brusca escalada de la situación en Nagorno Karabaj. Rusia llama insistentemente a las partes a detener el derramamiento de sangre, cesar inmediatamente las acciones militares y retornar a la senda del arreglo político-diplomático”, dijo María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, en su rueda de prensa semanal.

La diplomática destacó que las noticias que llegan de la zona hablan de una operación antiterrorista lanzada por las Fuerzas Armadas azerbaiyanas a la que han respondido las unidades armadas karabajíes.

A su vez, las fuerzas de pacificación rusas desplegadas en la zona se encuentran en permanente contacto con azerbaiyanos y karabajíes para lograr "un cese del fuego", agregó.

"El contingente ruso de pacificación sigue cumpliendo sus funciones. Partimos de que la seguridad de nuestros pacificadores será garantizada incondicionalmente por todas las partes", subrayó.

En Nagorno Karabaj está desplegado un contingente de paz ruso, que se encuentra en la región desde la cruenta guerra que estalló en 2020 por el control del enclave y en la que salió victoriosa Azerbaiyán, que contó con el apoyo de Turquía.

Mientras, el Ministerio de Exteriores azerbaiyano aseguró que Rusia fue informada sobre sus planes de lanzar una "operación antiterrorista" en la región.

EFE