Ayatolá Arafi integra el consejo interino que liderará Irán tras la muerte de Jamenei

Internacionales

El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, informó la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

Arafi, jurista del Consejo de los Guardianes, asumirá funciones junto al presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei.

Clérigo y jurista chií, Arafi se desempeña actualmente como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo.

Según medios locales, su figura “encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder de Irán”.

El consejo interino queda así conformado para dirigir el “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí, quien falleció el sábado durante los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, después de 37 años en el poder.

De acuerdo con la legislación iraní, el organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo es la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos elegidos por voto popular cada cuatro años. Las últimas elecciones se celebraron en marzo de 2024.

La televisión estatal confirmó la muerte de Jameneí en su oficina en Teherán. También se informó del fallecimiento de otros altos cargos, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Con información de EFE