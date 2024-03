Aviso de Malamud a Uruguay: “Corrupción, narco y violencia: pueden bajar dos, elijan una”

Política

El politólogo argentino Andrés Malamud vino a Uruguay y dio este lunes una charla organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en la que brindó un análisis político sobre “Argentina en la era Milei”.

Durante su charla, el académico residente en Portugal fue consultado por cómo ve Uruguay y cómo analiza su situación actual.

“Uruguay es el país que todos queremos ser”, comenzó respondiendo Malamud, que al principio de la charla se definió como un “uruguayo aspiracional” que si hubiera podido elegir sería oriental y que en su biografía de Twitter remarca ser un “politólogo de Olavarría, República Occidental del Uruguay”.

“Dicho esto, es un país que tiene una cierta dificultad con la renovación generacional; este presidente es la excepción. Es un país que expulsa migración, expulsa ciudadanos, no tiene el mercado suficiente para contenerlo o un sistema económico competitivo como para que puedan venir y concursar”, dijo.

“Y tiene un nivel de criminalidad, una tasa de homicidios que uno la mira de afuera y no entiende. Que más que duplica la Argentina. No sé si ahora bajaron al 10 u 11%. Argentina está en 4%”, dijo el catedrático de la Universidad de Lisboa, que señaló que Argentina está en una tasa de criminalidad del 4%, la menor del continente después de Canadá, que Estados Unidos tiene 6%, que Chile “tenía 3% y se fue a 7%” y que “Ecuador tenía 7% y se fue a 70%”.

“¿Qué es lo que está pasando en Uruguay? [El cientista político uruguayo] Juan Pablo Luna está haciendo la investigación sobre el crimen transnacional organizado. Los cimientos del Estado de Derecho, del Estado uruguayo, se los están comiendo los narcos. Uruguay es un país de tránsito, pero el tránsito significa transferencia, porque las cosas no llegan en barco hasta acá y después siguen en el mismo barco hasta Europa. La transferencia requiere acopio; el acopio requiere fuerzas armadas, personas y armas, territorio”, señaló.

Para Malamud, ese fenómeno lo que hace “es penetrar la política y la policía”, que es lo que “está pasando en toda América Latina”, pero también “está pasando en el paisito este”.

“¿Cómo veo a Uruguay? Como un ejemplo en la superficie. Me preocupa mucho lo que está pasando abajo”, señaló.

Advirtió la posibilidad de que se dé “una erupción”, como está sucediendo en la ciudad santafesina de Rosario, donde el narcotráfico y las fuerzas del orden están enfrentadas hace meses.

“Politólogos, hay algunos útiles, que estudiaron la diferencia entre Santa Fe y Buenos Aires. En Buenos Aires no es que no hay droga, lo que hay es violencia, porque la regulación de la droga es tan ilegal como en Santa Fe, pero centralizada. El problema con los narcos en México se gatilló cuando encontraron la cabeza del monopolio, entonces lo que hay es una disputa por el territorio. Patearon el hormiguero. En Rosario, los socialistas santafesinos [también] patearon el hormiguero. ‘Yo no entro en la corrupción.’ ¿Entonces? Se encargan acá abajo, las comisarías, las pandillas, los legisladores, los jueces; se siguen ocupando”, indicó Malamud.

“En la provincia de Buenos Aires está todo centralizado, las comisarías de la provincia de Buenos Aires se compran, no se sortean”, agregó.

Citando estos ejemplos de su país, el politólogo dio una advertencia a Uruguay.

“¿Qué dice Juan Pablo Luna? La corrupción, el narco y la violencia son un trilema. Podemos bajar de a dos, dos cualesquiera. Podés bajar la corrupción y el narco, o la violencia. Elijan con cuál se van a quedar”, alertó.

“Suena medio trágico, pero es muy realista. ¿Cómo veo a Uruguay? Cerca de la decisión. Por ahora, la decisión es violencia”, apuntó Malamud, que agregó: “Ustedes creen que es corrupción porque hay casos de corrupción, pero no hay sistema. Por ahora no hay sistema”.

“¿Cómo veo a Uruguay? Me encanta Uruguay, pero se va a complicar”, sentenció el experto argentino.

