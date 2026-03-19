Aviso a los acampantes: meteorólogo adelantó situación complicada para Semana de Turismo

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Este año, la Semana de Turismo será del 30 de marzo al 5 de abril.

Desde 1919, año en el que Uruguay secularizó esas fechas, la otrora Semana Santa se transformó en una ocasión para paseos, viajes y eventos recreativos.

Este jueves, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó en su columna de Informativo Sarandí cómo podría estar el tiempo esa semana. Si bien la fecha todavía es lejana para hacer un pronóstico, el experto consideró que sus anuncios, con los datos de hoy, tienen entre “un 60 y un 70 %” de probabilidad.

En concreto, Ramis advirtió que “el miércoles, el jueves y el viernes puede haber tormenta y lluvia”, e hizo una recomendación para quienes planean acampar por esos días. “No armen el campamento debajo de los árboles”.

Asimismo, señaló que las temperaturas serán más bajas que las de hoy. “Lleven un abrigo, porque [las máximas] pueden ser de 22 o 23 grados”, apuntó.

En cuanto a los próximos días, ratificó el anuncio de lluvia para el sábado que formulara días atrás, y pasó una advertencia para los organizadores de la Expo Activa, que se celebra esta semana en la ciudad de Mercedes.

“Tengan mucho cuidado porque puede haber viento. Aten bien las cosas porque se puede volar alguna carpita”, dijo.

Sobre el mismo episodio, detalló que las lluvias se producirían especialmente en la mañana, y que las tormentas se concentrarían en la madrugada.