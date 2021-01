Avión con 56 pasajeros y 6 tripulantes se estrelló en Indonesia

Las autoridades de Indonesia confirmaron la noche de este sábado que el avión comercial con 56 pasajeros y 6 tripulantes a bordo del que se había perdido la pista a primera hora de la tarde sufrió un accidente al caer sobre el mar frente a la costa de Yakarta.

Bambang Suryohadi, de la agencia indonesia de búsqueda y rescate, Basarna, informó en una rueda de prensa de emergencia que el avión de la aerolínea Sriwajaya, un Boeing 737-524, se estrelló en el Mar de Java pocos minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Sukarno-Hatta, en la capital indonesia, con destino a Pontianak, capital de Borneo Occidental.

Casi simultáneamente, el ministro de Transporte indonesio, Budi Karya Sumadi, también ofrecía una rueda de prensa en la que explicaba que se perdió contacto con el aparato a las 14.40 (hora local, 6.40 GMT), unos trece minutos después de haber despegado.

BREAKING First debris found by rescue team in Jakarta bay https://t.co/gjxIxEX22N pic.twitter.com/9qnMv4zMfX