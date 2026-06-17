Terrible

Avión cayó sobre ruta de Texas: murió una persona y video muestra a otros salir caminando

La aeronave realizaba un vuelo privado cuando se desplomó sobre una autopista en la zona de Laredo.

17.06.2026 09:39

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Un avión privado se estrelló sobre la autopista de Laredo, Texas, en la noche del martes, alrededor de las 22:00, hora local.

De las seis personas que viajaban a bordo, una murió y las demás fueron trasladadas a centros de salud, informaron medios norteamericanos como ABC y New York Times.

La aeronave era un Cessna Citation Latitude con matrícula N523QS, operado por la empresa de aviación privada NetJets. El vuelo había partido de San José del Cabo, México, con destino a Austin, Texas, y desvió su ruta hacia Laredo.

Un video captado por la testigo Zayra Garza y verificado por NBC News mostró el avión volcado sobre el divisor central de la autopista, con llamas y humo denso.

En imágenes divulgadas en redes sociales, se ve a algunos de los pasajeros salir a pie de la aeronave.

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