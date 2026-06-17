Avión cayó sobre ruta de Texas: murió una persona y video muestra a otros salir caminando

Montevideo Portal

Un avión privado se estrelló sobre la autopista de Laredo, Texas, en la noche del martes, alrededor de las 22:00, hora local.

De las seis personas que viajaban a bordo, una murió y las demás fueron trasladadas a centros de salud, informaron medios norteamericanos como ABC y New York Times.

La aeronave era un Cessna Citation Latitude con matrícula N523QS, operado por la empresa de aviación privada NetJets. El vuelo había partido de San José del Cabo, México, con destino a Austin, Texas, y desvió su ruta hacia Laredo.

Un video captado por la testigo Zayra Garza y verificado por NBC News mostró el avión volcado sobre el divisor central de la autopista, con llamas y humo denso.

En imágenes divulgadas en redes sociales, se ve a algunos de los pasajeros salir a pie de la aeronave.

A NetJets Cessna 680 Citation Latitude crashes on a highway while making an emergency landing to Laredo International Airport, Texas.



The crash was reported around 10 p.m. It was not immediately clear how many people were on board or their condition. Nobody on the highway was… pic.twitter.com/xNfM9b4iYO — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 17, 2026

Update! Local officials have stated that occupants were rescued and transferred for further medical assessment. No ground injuries have been reported so far.



?Both the NTSB and FAA investigators are expected to start investgating the accident.#aircraft #accident https://t.co/BBzgatlEDi pic.twitter.com/00GvDrNo0o — FL360aero (@fl360aero) June 17, 2026

WATCH: Moment plane crashes onto highway in Laredo, Texas, killing one onboard.



Five others onboard were injured, in addition to five police officers who were transported to the hospital for smoke inhalation.



The plane also struck a vehicle. https://t.co/KsLOzPWfyF pic.twitter.com/pFuovyvAYV — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 17, 2026