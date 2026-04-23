Avión argentino fue chocado de atrás por otro que pretendía despegar en Santiago de Chile

No es la nave, es el piloto

Dos aviones chocaron este jueves en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile y varios vuelos fueron demorados. No hubo lesionados.

El hecho se dio en las primeras horas de este 23 de abril entre un avión de Aerolíneas Argentinas y uno de Latam.

La nave argentina tenía programado partir hacia Argentina, por lo que esperaba estacionada a la hora del despegue. Por su parte, el otro avión encaminaba su viaje rumbo a la ciudad de San Pablo, en Brasil, por lo que los pilotos realizaban maniobras en la pista del aeropuerto.

Allí, la nave de Latam chocó por detrás al avión argentino. “El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del equipo de Aerolíneas Argentinas, por lo que el avión quedó fuera de servicio. De acuerdo con los primeros relevamientos, se trata de daños menores”, explicaron en un comunicado las autoridades de la compañía argentina.

Además, el vuelo hacia Argentina fue cancelado y los otros viajes programados fueron demorados como causa del siniestro.

Los pasajeros del vuelo fueron derivados a un viaje de otra empresa. Por su parte, el avión de Latam pudo realizar el viaje a Brasil luego de tres horas de retraso.