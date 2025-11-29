Autos con conducción autónoma: un eventual futuro del que Uruguay parece “lejos”

Locales

Montevideo Portal

Los vehículos con conducción autónoma son cada vez más una realidad en varios países desarrollados, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, tanto en la venta de autos particulares como los servicios de empresas de transporte como Waymo o Cruise.

A mediados de mes, República Checa habilitó a partir de 2026 la implementación de estos vehículos en su tránsito, en particular con respecto a la autonomía de nivel 3, que refiere a la característica FSD (Full Self Driving). Se trata de la segunda nación europea en adoptar esta medida, detrás de Alemania.

Según un informe de enero de la Organización Latinoamericana de Energía, en Uruguay hay aproximadamente 6 mil vehículos eléctricos en circulación y es el segundo país de la región con mayor número per cápita (17,4); el primero es Costa Rica con 34,3 cada 10 mil habitantes.

Montevideo Portal consultó fuentes de distintos organismos acerca de si existen propuestas al respecto, ya sea en términos de emprendimientos o de marcos regulatorios.

Al menos desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), y las direcciones de Movilidad de las intendencias de Montevideo y Maldonado, no hay planteos sobre el tema; tampoco a nivel parlamentario.

Montevideo Portal intentó contactarse con autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería para consultarles al respecto, pero no tuvo respuesta.

En particular, desde la comuna de Maldonado aseguraron que Uruguay está “lejos”, pues la implementación de vehículos con conducción autónoma requeriría una compleja reforma del sistema de señalamiento de tránsito actual. Además, se tiene en cuenta la creciente cifra de autos presentes en el territorio nacional año a año.

De acuerdo con datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), los vehículos eléctricos a batería representaron la cuarta parte de todas las ventas de autos y utilitarios deportivos nuevos hasta octubre. En 2025, el 90% de los 11.000 vehículos eléctricos vendidos pertenecieron principalmente a marcas chinas como BYD, JAC y Omoda.

Montevideo Portal