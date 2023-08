Autoridades fueron a la UTU donde sufrieron una rapiña, pero decidieron irse: ¿qué pasó?

Política

Tal como informáramos este jueves, la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) ocupó la escuela técnica Cruz de Carrasco, que este miércoles vivió una situación de violencia con delincuentes armados que apuntaban a profesores y alumnos, y tuvo un inconveniente con las autoridades del Ministerio del Interior y de CETP-UTU que se acercaron a dialogar.

La cuestión fue que (según relataron los dirigentes sindicales) el director de CETP-UTU, Juan Pereyra, ingresó al centro educativo cuando el sindicato estaba labrando el acta para realizar la ocupación. El jerarca entendió que como todavía no se había terminado de redactar y firmar, podría ser recibido por los presentes, pero para los dirigentes sindicales ya estaba oficializada la ocupación, por lo que debían analizar las condiciones del encuentro con las autoridades.

Sin embargo, ante esa disyuntiva, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y Pereyra tomaron la decisión de retirarse del lugar. El periodista Leonardo Sarro consignó dicho momento. “Lamento decirles que todavía no se firmó el acta; hasta que no esté firmada, no hay ocupación. Nosotros vamos a tener una reunión con todos los que quieran estar. Inmediatamente que se termine la reunión, nos retiramos, el acta se firma y quedará ocupado el centro”, dijo el director de CETP-UTU al salir del centro educativo.

Allí los presentes informaron que debían cotejar con todos los integrantes y Pereyra volvió a responder que las autoridades estaban para dialogar y que querían tener la reunión para plantearles “soluciones”. “En el marco de una ocupación eso va a ser imposible. Después de que se haga esta reunión se tomarán las medidas que ustedes entiendan pertinentes. Evidentemente, si acá se ocupa no va a haber nada y probablemente nos retiremos”, dijo. Posteriormente se fueron y, consultado sobre por qué se iban, Pereyra reiteró que no estaban “las condiciones dadas para dialogar”.

Rueda de prensa de Afutu

Los docentes explicaron que cuando el director de UTU llegó, la regional de Montevideo estaba reunida con los inspectores regionales labrando el acta, dando a entender que la voluntad de la ocupación “estaba”, por lo que entienden que decir que el centro no estaba ocupado es un “tecnicismo que no es real”. Asimismo, agregó que en ningún momento prohibieron el ingreso al centro, sino que se pidió que se dieran algunos minutos para terminar con la formalidad y poder organizar el diálogo.

Las dirigentes sindicales acotaron que vinieron para dialogar al igual que las autoridades, pero que esta reacción de Pereyra es una muestra más de no querer dialogar y que por esa misma razón “tiene suspendidas las bipartitas desde el 2 de marzo”.

Ana Borges, presidenta de Afutu, dijo: “La ocupación es una medida sindical válida en el momento en que se estaban firmando las actas las autoridades no pueden estar presentes y él lo sabe perfectamente. Esto demuestra falta de diálogo que desde el 2 de marzo no nos recibe como sindicato; es una más de las situaciones que vivimos día a día”.

Además, reiteró que vinieron en una postura de diálogo, pero que la intención era que sesionara el secretariado ejecutivo del sindicato en la UTU y si la comunidad decidía que el ambiente estaba para recibirlos, algo que pensaban hacer.

“Frente al no diálogo, no tenemos otra forma de decir: gente, esto es lo que pasa desde el 2 de marzo de 2023. El no diálogo, el me enojo y me voy y el ‘el que mando soy yo’. Acá el que manda no es él, es la comunidad educativa. No hay centro si no hay comunidad educativa”, concluyó.