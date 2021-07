Autoridades de UTU y TCP coordinan capacitación en logística portuaria por llamado laboral

Política

El proyecto de ampliación de infraestructura del puerto de Montevideo requerirá contratar más personal capacitado en logística portuaria y también en administración. En ese marco, Katoen Natie - Terminal Cuenca del Plata (TCP) busca trabajar en conjunto con UTU en la capacitación de nuevos empleados.

La Terminal Especializada del Puerto de Montevideo, Katoen Natie, recibió este lunes la visita de autoridades de UTU, entre ellos, el director Juan Pereyra. El gerente general de TCP, Vincent Vandecauter, explicó que estos primeros contactos tienen como fin trabajar en conjunto en la capacitación de nuevos empleados que requerirá el gran proyecto de ampliación de infraestructura del puerto.

"Esa ampliación también implica que vamos a tener que contratar más personal, justamente para asegurar la futura operativa. Cuando contratamos más gente, también tenemos que preparar su capacitación, su formación y ahí tenemos un gran desafío, pero también una gran oportunidad para ir a trabajar junto con la UTU. Para nosotros es muy importante ver que podemos hacer en conjunto", aseguró el gerente general de TCP.

Por su parte, Pereyra destacó la posibilidad de recorrer el puerto, algo que hasta el momento no conocía en profundidad, y explicó que, con la ampliación, TCP requerirá recursos humanos capacitados. "Según nos plantearon desde la empresa, requerirán personal especializado en logística portuaria pero también en la parte de administración", adelantó Pereyra.

En ese sentido, recientemente TCP lanzó un llamado para aquellos interesados en trabajar en la empresa en el aérea operativa. La convocatoria establece que "cualquier persona, de cualquier género que cumpla con los requisitos" podrá trabajar en la empresa y se valorará especialmente la experiencia en trabajo portuario.

En cuanto a los requisitos, la persona debe contar al menos con libreta de conducir Clase A, que habilita a la operación de algunos equipos de carga de poco tonelaje y vehículos internos de la empresa.

También se valorará a aquellos que posean libreta para conducir maquinaria de gran porte Clase H. En cuanto a la experiencia laboral, se tendrá en cuenta -pero no será excluyente-: experiencia en trabajo portuario como carga y descarga de contenedores; manipulación de mercadería, trinca y destrinca, y tareas vinculadas; manejo de máquinas pesadas; operación de auto elevadores (chicos y grandes); experiencia en área logística portuaria (por ejemplo, depósitos, estiba, apuntaje); y mantenimiento de maquinaria (mecánicos, electricista, soldador, etcétera).

La empresa destaca que se deberán agregar referencias laborales comprobables en el currículum. En el caso de que nunca haya trabajado, la persona debe aclarar que busca su primera experiencia laboral.

En cuanto a la educación formal, se valorará haber culminado tercero de liceo; carreras técnicas terminadas en electricidad, mecánica, soldadura, refrigeración, entre otras; bachillerato completo; educación terciaria, ingles (no excluyente); y manejo de herramientas informáticas (no excluyente).

Los cargos son para trabajar a jornal por convocatoria. La empresa aclara que aun siendo jornalero el empleado queda de alta en la planilla de la empresa y BPS. "No hacemos altas y bajas; se trata de trabajo jornalero pago por días efectivamente trabajados", expresó TCP en un comunicado.