Autoridades confirman la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho

México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional ha dado a conocer en la presente jornada que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, la cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido tras una intervención llevada a cabo en Jalisco con la ayuda de autoridades de EE.UU., según informó EFE.

Oseguera era intensamente requerido por autoridades de Mexico y EE.UU., y a su vez existía un pago millonario por cualquier dato que pudiera ayudar a su detención.

Mediante un comunicado consignado por EFE la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que en la operación, militares fueron agredidos y respondieron a estas agresiones.

Como saldo de este enfrentamiento cuatro posibles integrantes del CJNG murieron y otros tres resultaron gravemente heridos, falleciendo mientras eran transportados a Ciudad de Mexico.

Por otra parte, tres efectivos militares sufrieron heridas y debieron ser atendidos en centros de salud de Ciudad de Mexico.

Luego de la operación, se produjeron múltiples cortes, incendios de automóviles y comercios en Jalisco y otros estados del país, como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Baja California.

En base a EFE

