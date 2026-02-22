Autoridades confirman la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho

Montevideo Portal
México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional ha dado a conocer en la presente jornada que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, la cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido tras una intervención llevada a cabo en Jalisco con la ayuda de autoridades de EE.UU., según informó EFE.
Oseguera era intensamente requerido por autoridades de Mexico y EE.UU., y a su vez existía un pago millonario por cualquier dato que pudiera ayudar a su detención.
Mediante un comunicado consignado por EFE la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que en la operación, militares fueron agredidos y respondieron a estas agresiones.
Como saldo de este enfrentamiento cuatro posibles integrantes del CJNG murieron y otros tres resultaron gravemente heridos, falleciendo mientras eran transportados a Ciudad de Mexico.
Por otra parte, tres efectivos militares sufrieron heridas y debieron ser atendidos en centros de salud de Ciudad de Mexico.
Luego de la operación, se produjeron múltiples cortes, incendios de automóviles y comercios en Jalisco y otros estados del país, como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Baja California.
