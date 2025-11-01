Política

Autocrítica de los blancos: Delgado habló en Minas de un dato que “preocupa enormemente”

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, encabezó en Minas una nueva instancia regional de reflexión interna del partido, orientada a reflexionar sobre los motivos de la derrota electoral en las elecciones de octubre y noviembre de 2024.

Delgado señaló que estas jornadas tienen “el principal objetivo de empezar a pensar en el Partido Nacional del futuro”, a través del “análisis, autocrítica y oportunidad de mejora”.

Durante la jornada se presentó un análisis de opinión pública elaborado por la consultora Opción, que —según adelantó Delgado— expone un dato que “preocupa enormemente” de cara al futuro político y electoral del partido.

Según explicó el exsenador, existe un “sesgo bien importante” entre las preferencias electorales de quienes entran y salen del padrón. Estos datos evidencian que los nuevos votantes tuvieron una preferencia mayor hacia el Frente Amplio en los últimos comicios.

Frente a esa realidad, afirmó que el Partido Nacional debe proponerse “escuchar, aprender y hablar los idiomas que determinados grupos nos están demandando”.

Delgado insistió en que el proceso interno debe caracterizarse por la apertura y la participación: “El objetivo de esto es que todo el mundo pueda opinar con libertad, con respeto y con unidad. Le agregaría una última parte: responsabilidad, porque todos acá somos responsables del partido que viene”.

El dirigente explicó que la decisión de realizar encuentros regionales —y no concentrar la actividad partidaria en Montevideo— responde a un compromiso con la descentralización. “Podríamos haber hecho una convención en Montevideo; preferimos hacer esto en los departamentos. Este directorio tiene el objetivo de recorrer el país, de sesionar en el interior”, aseguró.

Asimismo, adelantó que “en poco tiempo van a ver al directorio del Partido Nacional sesionando en Lavalleja”, algo que calificó como “histórico”, y que estará acompañado por una jornada de diálogo con la sociedad civil del departamento.

“Productores, jubilados, gremios, sindicatos, asociaciones comerciales, religiosas y sociales. Me parece que el partido tiene una etapa bien importante por ahora de escuchar, de escuchar, de escuchar”, subrayó.

Delgado concluyó su intervención destacando que el momento actual debe vivirse “con alegría y con madurez”. “El partido, con unidad, respeto y responsabilidad, analiza lo que pasó y plantea opciones de mejora para adelante”, dijo.