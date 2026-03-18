Auto evadió control y lo persiguió la Policía; el chofer era menor y llevaba contrabando

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Un adolescente fue detenido en las últimas horas luego de evadir un control policial en la intersección de las rutas 5 y 29, a escasos metros de la localidad de Manuel Díaz, en el departamento de Tacuarembó, mientras conducía un automóvil que transportaba alimentos de contrabando.

De acuerdo con la información de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, consignada por Telemundo (Canal 12), los efectivos intentaron detener el vehículo durante un control, pero el conductor no acató la orden y continuó la marcha, lo que desencadenó en una persecución.

Los efectivos montaron un operativo para frenar el vehículo: instalaron un punto de control en el kilómetro 393 de la ruta 5, pero el conductor volvió a hacer caso omiso a las señales de luces y las órdenes para que detuviera su marcha y siguió con su huida en dirección a la capital del departamento.

En el parte policial se destaca que el menor “circuló a alta velocidad” y realizó “maniobras imprudentes”, llegando a manejar a contramano en reiteradas oportunidades. Finalmente, la Policía logró detener la marcha del auto y en ese momento se descubrió que el conductor tenía 15 años.

Luego de eso, los uniformados detuvieron al adolescente. El caso pasó a la órbita de la Fiscalía de 2° turno, que ordenó la inspección del auto, la intervención de personal de Policía Científica y la toma de declaración del menor en presencia de un adulto.

Durante la revisión del interior del vehículo, los efectivos de la Guardia Republicana decomisaron varios alimentos de contrabando: distintos cortes de carne, cajas de leche, maples de huevos, panes de molde y cientos de bebidas gaseosas, entre otros. Por eso, el auto fue incautado y se está a la espera de lo que resuelva la Dirección de Aduanas y la Justicia.

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