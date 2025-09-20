Policiales

Auto con tres ocupantes se incendió en plena vía pública en La Blanqueada

Un auto se incendió en plena vía pública la noche del pasado viernes en el barrio La Blanqueada. Los tres ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Según informó Telenoche, el hecho ocurrió en la intersección de Presidente Berro y Avenida Italia. Cuando comenzó el fuego, los ocupantes del vehículo —tres hombres— lograron descender a tiempo y dar aviso a los Bomberos.

Minutos después, personal de Bomberos acudió al lugar y consiguió extinguir las llamas.

