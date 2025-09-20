Auto con tres ocupantes se incendió en plena vía pública en La Blanqueada

Montevideo Portal
Un auto se incendió en plena vía pública la noche del pasado viernes en el barrio La Blanqueada. Los tres ocupantes del vehículo resultaron ilesos.
Según informó Telenoche, el hecho ocurrió en la intersección de Presidente Berro y Avenida Italia. Cuando comenzó el fuego, los ocupantes del vehículo —tres hombres— lograron descender a tiempo y dar aviso a los Bomberos.
Minutos después, personal de Bomberos acudió al lugar y consiguió extinguir las llamas.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]