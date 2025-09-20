Contenido creado por Mateo Aguerre
Policiales

En llamas

Auto con tres ocupantes se incendió en plena vía pública en La Blanqueada

El hecho ocurrió en la noche del viernes en la intersección de Presidente Berro y avenida Italia. Bomberos lograron apagar el fuego.

20.09.2025 14:49

Lectura: 1'

2025-09-20T14:49:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

Un auto se incendió en plena vía pública la noche del pasado viernes en el barrio La Blanqueada. Los tres ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Según informó Telenoche, el hecho ocurrió en la intersección de Presidente Berro y Avenida Italia. Cuando comenzó el fuego, los ocupantes del vehículo —tres hombres— lograron descender a tiempo y dar aviso a los Bomberos.

Minutos después, personal de Bomberos acudió al lugar y consiguió extinguir las llamas.

Montevideo Portal


\