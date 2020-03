Autismo en tiempos de cuarentena: “El aburrimiento es un veneno para ellos”

Locales

El gobierno decretó emergencia sanitaria por el avance del nuevo virus del coronavirus llamado Covid-19. Una de las principales medidas que pidió el gobierno es no salir de las casas a no ser que sea particularmente necesario. En este sentido, los uruguayos en general acataron la medida. Sin embargo, el estar aislados no es una buena medida para todos.

La violencia de género o aquellas personas que viven la violencia intrafamiliar son algunas de las personas que sufren el estar en casa, pero hay más: las personas con autismo. En España hay padres con hijos que padecen estas alteraciones que dieron su testimonio. Ellos explicaron que el hecho de salir a dar una vuelta manzana puede cambiar radicalmente la actitud de la persona que padece autismo. El cambio radical de su situación, pasar al aislamiento total y el hecho de perder la rutina complejizan la situación.

Para conocer cómo se vive esta problemática en nuestro país, Montevideo Portal se comunicó con Raquel Navarro. Ella es presidenta de la Asociación Autismo en Uruguay, directora del Centro Lorna Wing, un espacio para adolescentes y jóvenes con autismo moderado y severo y mamá de Fernando, un joven con autismo.

Consultada por cómo se está viviendo este tiempo de cuarentena en donde el aislamiento es uno de los puntos importantes que pidió el gobierno, Navarro dijo: "Son tiempos muy complicados. A los chicos hay que darle estímulos de forma permanente, el aburrimiento es veneno para ellos. Por supuesto que todas esas cosas van a depender de la severidad del autismo. El espectro muy amplio y existen comodidades que hace que en algunos casos no sea tan complicado, pero en otras realmente es muy difícil".}

"Si partimos de la base de que el autismo en general son personas muy arraigadas a sus costumbres, sacarlos de su ambiente ya es de una complejidad importante. Además, pensemos que los sacamos de su ambiente porque los sacamos de la escuela, del instituto donde van y no hacen las actividades de siempre", sostuvo Navarro, y agregó que el hecho de que estén encerrados en sus casas lo vuelve una enorme complejidad.

A su vez, explicó que en España, a pesar de que se decretó cuarentena total y obligatoria, hicieron una salvedad para que las personas con autismo pudieran salir. Sin embargo, Navarro dijo que este tipo de cosas suceden porque la población acata las reglas. "Si todo el mundo se quedara en su casa y no saliera a la rambla para tomar mate y entendiera que hay casos extremos, esas pocas personas podrían salir a hacer ejercicio en el parque o a caminar por la rambla. Lo que necesitamos es una sociedad más solidaria, más concientizada", señaló.

Por otra parte, Navarro dijo que el hecho de que la persona con autismo se quede encerrada en su casa "agrava y hace insostenible la situación familiar". "No en todos los casos es igual porque hay diferentes grados de esta enfermedad. Ayer, por ejemplo, una chica cercana con impotencia de no saber cómo hacer, golpeó un vidrio y se cortó la mano. Eso es producto del encierro", contó la presidenta de la Asociación.

"Si vos tenés la suerte de tener un hogar amplio y con jardín o que tus padres tengan auto y que te puedan llevar a dar una vuelta, se puede llevar un poco mejor. Ahora, si una persona con autismo severo que vive solo con su madre, con mucho estrés acumulado, sin dinero, sin recursos, viviendo en lugares que no son los más adecuados, la situación es muchísimo más compleja. No todas las situaciones son iguales, pero cuánto más severo es el autismo y más precaria sea la realidad, más compleja será la situación a enfrentar", explicó.

"Entonces cada familia depende de la suerte. Espero que en algún momento dejemos de hablar de suerte para hablar de derechos", agregó la presidenta de la Asociación Autismo en Uruguay.

Sobre cómo se puede hacer frente a esta situación, Navarro dijo: "Prohibir a los que no necesitan salir y permitir a las personas que no tienen otra alternativa, como los autistas. "Eso sería una sociedad organizada y concientizada del tema. No veo otra porque en lugares cerrados no se puede. Además, no olvidemos que la gran mayoría se mueve a través del transporte público y eso hoy es imposible. Hay posibilidades de que se infecten y contagien al abuelo y puede que se queden sin el abuelo. La única solución viable sería esa", agregó.

Ante esta situación de aislamiento, la Asociación Autismo en Uruguay publicó una imagen con algunas recomendaciones para hacerle frente al aislamiento. En primer lugar, piden explicar (si es necesario) la situación mediante imágenes y el por qué de quedarse encerrado. También piden revisar sus preferencias y en base a eso realizar una rutina diaria y realizar un pictograma con el cronograma de los días. En ese sentido, la propuesta debe ser variada, pero no agobiante.

Por otra parte, piden a los padres: contemplar la necesidad de realizar ejercicio, puede ser a través de un juego; tomar el encierro como una oportunidad de compartir o comentar un juego, una película o la elaboración de una comida y por último, recuerdan a los padres evitar a toda costa el aburrimiento. "Si permites que éste se instale serán días muy difíciles, si logras mantenerlo en actividad serán días enriquecedores", añade el texto.

