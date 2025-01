Australia: tres personas murieron en la caída al mar de un hidroavión en zona turística

Un pequeño hidroavión que transportaba turistas europeos cayó frente a las costas del oeste de Australia, en Perth, causando la muerte de dos pasajeros y el piloto, anunciaron las autoridades este miércoles.

La aeronave se estrelló el martes por la noche justo después de despegar de la isla Rottnest, un atractivo turístico famoso por la presencia de unos simpáticos marsupiales llamados quokkas.

El dirigente del estado de Australia Occidental, Roger Cook, señaló que tres personas murieron y otras cuatro sobrevivieron.

Las víctimas son una mujer suiza de 65 años, un danés de 60 años y el piloto, un australiano de 34 años.

Cook no confirmó las informaciones preliminares que indican que el hidroavión golpeó con una roca que sobresalía del océano durante el despegue y señaló que la causa del accidente “todavía se desconoce”.

Two tourists and a Perth pilot have died in a seaplane crash on Rottnest Island, with WA Premier Roger Cook praising quick-thinking witnesses for rushing to the scene where four survivors were pulled from the water. pic.twitter.com/KWqIfySUNi