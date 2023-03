Aún sin acuerdo, coalición se reúne con el Ejecutivo por cambios en reforma previsional

Política

Tras una reunión entre los diputados de la coalición de gobierno para determinar si la reforma de seguridad social se votará el próximo viernes o si habrá una prórroga de 15 días para que siga en la órbita de la comisión especial de la Cámara de Representantes, el diputado del Partido Nacional (PN) Álvaro Viviano dijo a Montevideo Portal que “todavía no hay algo cerrado definitivamente” y agregó que mañana se definirá en una reunión con el Poder Ejecutivo.

En esa instancia “discutiremos, a grandes líneas, sobre los detalles que quedan y, en función de eso, cada partido tomará posición. Mayoritariamente la coalición se alinea a ir a votar el viernes con la última propuesta que envió el Poder Ejecutivo”, afirmó.

“Habrá que extremar esfuerzos de acá al viernes porque mayoritariamente la idea es no alterar el cronograma e ir a la votación el viernes”, remarcó.

Fuentes del Partido Colorado dijeron a Montevideo Portal que el Poder Ejecutivo dejó a los diputados de la comisión dos documentos para tratarlos este martes, uno de modificaciones que necesitarían la iniciativa de ese poder y otro de las que pueden ser realizadas en la órbita parlamentaria.

En la misma línea que Viviano, los diputados nacionalistas Pedro Jisdonian —presidente de la comisión especial— y Juan Martín Rodríguez, dijeron en rueda de prensa que si bien hay puntos que no están definidos, son “optimistas” a que se llegue a una conclusión.

“Todavía estamos en una instancia de conversación. Tenemos plazo hasta el día viernes para la votación en la Comisión y, si bien, hay puntos que todavía no están cerrados, yo soy optimista en que siguiendo con las conversaciones y logrando entre todos hacer aportes, vamos a llegar a un proceso que sea beneficioso para los trabajadores”, dijo Jisdonian.

Por su parte, Rodríguez dijo que mañana el PN analizará si el plazo es impostergable o no. “No le encontrábamos necesidad o sentido a la prórroga. Todavía no ha pasado el tiempo, estamos a lunes, la instancia que tenemos mañana y el día miércoles van a ser muy importantes, aguardemos a usar todo el plazo”, sostuvo.

“Hemos trabajado mucho a lo largo de estas semanas, esperamos estos días hacer lo mismo, y eso nos va a permitir llegar a una conclusión. Si los acuerdos alcanzan, si las mayorías los obtienen, no tendrá sentido ni necesidad la prórroga de la comisión”, agregó.

“Nosotros aspiramos, cómo decía el presidente (Luis Lacalle Pou), a que el análisis sea de manera global, integral de la propuesta, no quedar con una o con dos, sino que veamos el bosque y no el árbol y eso nos permita al fin de la semana, poder en comisión estar votando el proyecto propuesto inicialmente por el Poder Ejecutivo, con los cambios que han sido remitidos en estos días, en estas horas y que van a ser mandados oficialmente en el día de mañana”, manifestó Rodríguez.

En referencia a los puntos del proyecto planteado por el gobierno con los que Cabildo Abierto no comulga, Rodriguez dijo: “Como lo dijimos desde un primer momento. Por supuesto que hay puntos que son neurálgicos a lo que es el sistema y eso naturalmente puede llegar a hacer poco sostenible o menos viable al sistema en general”.

“Independientemente de eso, todos los puntos están en análisis, por supuesto que, lo que el Ejecutivo nos remitió en el día de hoy avanza sustancialmente sobre los asuntos que la semana pasada conversamos, los 11 puntos, más otros tantos más. Y pretendemos que, de aquí a mañana, en la reunión que tengamos con las autoridades del ejecutivo, poder dar notorios avances en estos puntos, como en otros”, afirmó.

Cabildo Abierto plantea que la tasa de reemplazo se mantenga en el promedio de los mejores 20 años trabajados, dado que así es hoy —en una de sus variables—, mientras que el proyecto planteado por el Ejecutivo busca aumentar a 25.

Rodríguez dijo ante eso: “El proyecto, la propuesta que nos elevó el Poder Ejecutivo, lo que habla es trasladar de 20 a 25, por lo tanto, realmente reducir de 20 a 15 e incluso de mantener los 20 atentaría como decíamos en un principio a lo central, que es el financiamiento y la sostenibilidad del sistema”.

“El Gobierno se ha comprometido a una reforma por algo que es evidente, para toda la población: que este sistema, si sigue así, colapsará en un tiempo no muy lejano y por lo tanto hay responsabilidad del gobierno en darle sostenibilidad”, expresó.

“Si uno mira los números que ha propuesto el ejecutivo, que ha manejado el Ejecutivo, elaborado por el Banco de Previsión Social (BPS), no se abate el déficit, lo que logra es contener el déficit. Por lo tanto, si nosotros no tenemos, no dotamos al sistema de herramientas, ese déficit, que es lo que no podemos permitir, va a seguir creciendo y que un déficit en esta materia crezca, lo que va a significar es que es menos recursos para otro tipo de políticas sociales que el Estado tiene la responsabilidad de realizar. Entonces, es ser conscientes que cualquier modificación también atenta contra la viabilidad del sistema”, concluyó.

