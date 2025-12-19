Aumento para trabajadoras domésticas: BPS detalló cómo se paga la retroactividad

Economía

El Banco de Previsión Social (BPS) emitió un comunicado a raíz del ajuste salarial para el sector de trabajo doméstico, con vigencia retroactiva al 1º de julio de 2025, según lo dispuesto en el Convenio Colectivo y el acta del Consejo de Salarios del pasado 5 de diciembre.

El nuevo salario mínimo para una jornada de 44 horas semanales se fija en $30.232, mientras que el valor mínimo por hora asciende a $159,05 —lo que resulta de dividir 30.232 entre 4,32 semanas en el mes, dividido 44 horas semanales—.

Porcentaje de aumentos

Los incrementos varían según la franja salarial, con porcentajes por franjas salariales sobre la base de la remuneración vigente a junio de 2025.

Para sueldos mensuales hasta $35.704 en junio, el aumento será del 2,83%.

Entre $35.985 y $151.459, el ajuste será del 2,03%.

Para salarios superiores a $152.808, el incremento será del 1,13%.

En el caso de trabajadores jornaleros, el valor mínimo por hora se establece en $159,05, con aumentos proporcionales en las distintas franjas.

Para aquellos con ingreso por hora, en junio, de hasta 187,84, el aumento es de 2,83%. Para quienes perciben por hora entre 189,32 y 796,82, el incremento es de 2,03%.

Pago retroactivo

El BPS informó que “ajustará las remuneraciones y calculará las obligaciones por las diferencias salariales correspondientes a la retroactividad, por los meses de julio a noviembre”.

Así, en las facturas se incluirán, además de las obligaciones de cada mes, las correspondientes a la retroactividad de la siguiente manera:

• Mes de cargo 12/2025, que se abona en enero: incluye retroactividad de julio y agosto.

• Mes de cargo 1/2026, que se abona en febrero: incluye retroactividades de setiembre y octubre.

• Mes de cargo 2/2026, que se abona en marzo: incluye retroactividad de noviembre, ajuste del aguinaldo y presentismo del mes de cargo de diciembre de 2025.

BPS recordó que, por consultas generales, está disponible comunicarse a través del 0800-2001, opción 1, Asistencia al Contribuyente. Las consultas específicas se canalizan por el 0800-2001, opción 2.

