Aumentó la desaprobación de la gestión de Orsi, según encuesta de Equipos: los motivos

Una encuesta de Equipos Consultores correspondiente al cierre de noviembre registró que el 36% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente Yamandú Orsi, mientras que otro 36% la desaprueba y un 25% no la aprueba ni la desaprueba.

La aprobación se mantiene estable respecto a mediciones anteriores, pero la desaprobación aumentó cuatro puntos en comparación con el relevamiento previo.

El estudio señala que estos porcentajes se presentan de forma similar en las tres grandes zonas del país. En Montevideo, en Canelones y en el resto del interior, se observa una distribución equivalente en tercios entre aprobación, desaprobación y opiniones neutras o intermedias.

Las diferencias aparecen al segmentar por nivel socioeconómico. Entre los sectores medios y altos, el balance sobre la gestión es negativo, mientras que entre los sectores medio-bajos y bajos el tono general es positivo.

Equipos atribuye esta brecha a patrones de apoyo político y a percepciones diferenciadas sobre las políticas del gobierno, aunque el estudio no profundiza en causas específicas.

La identificación partidaria también muestra contrastes marcados. Entre quienes votaron al Frente Amplio en las últimas elecciones, el saldo neto de evaluación es de +47, lo que implica un predominio amplio de opiniones favorables. En el electorado de la oposición, casi dos de cada tres personas desaprueban la gestión de Orsi y el saldo neto es de -48.

La encuesta registra además una diferencia entre la evaluación del desempeño del mandatario y la valoración personal de su figura. La imagen personal de Orsi obtiene resultados más positivos que su gestión, una tendencia que Equipos considera relevante para interpretar los niveles de apoyo en el primer tramo del gobierno.

El relevamiento se realizó entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 e incluyó 1.109 entrevistas a mayores de 18 años. Del total, 706 fueron presenciales y 403 telefónicas. El margen de error máximo es de ±2,9% para el conjunto de la muestra y el nivel de confianza es del 95%.

