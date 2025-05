Audio inédito de Mujica: su crítica a la “pobreza intelectual” de dirigentes sindicales

Política

En el marco de la muerte del expresidente José Mujica, cuyos restos son velados en el Palacio Legislativo desde el pasado miércoles, Radio Sarandí divulgó audios inéditos, en los que habló de la “pobreza intelectual” de los sindicatos, de su vínculo con los millonarios y de la ganadería en el país.

Las conversaciones datan del pasado 12 de marzo, dos meses antes de su muerte, y fueron mano a mano con el periodista Gabriel Pereyra en su chacra de Rincón del Cerro. “Mujica me convocó para hablar. Cuando llegué, estaba enojado con el tema del agropecuario. Me dio una clase magistral de todos los sectores del agro y de los detalles de cómo es y cómo se produce. Yo no lo iba a usar, pensaba usar tramos. Ahora saqué algunos segmentos para compartir”, contextualizó Pereyra este jueves en Informativo Sarandí.

Durante el encuentro, Mujica se refirió a los sindicatos —antes de su última polémica con el Pit-Cnt—. El expresidente cuestionó su forma de organizarse y pensar: “Vos no podés ver una fábrica aislada, tenés que ver cómo juega la cadena, cómo llega la materia prima, los eslabones que hay”. “Eso es clave. Si están razonando con las fábricas y no ven todo lo que hay atrás...”, comenzó el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP).

El exmandatario recordó que había planteado crear una zona franca en la frontera, en la que se trabajara con “medicina animal”, que generaría “trabajos buenos y calificados para el interior”.

“Lo que más me calienta es que estas cosas tendrían que ser preocupación sindical, y da asco escuchar a los dirigentes sindicales. La pobreza intelectual que tienen en la cabeza”, sostuvo el líder del MPP.

Mujica insistió en que “no se puede defender el trabajo en un lugar, en una esquina”. “Tenés que mirar toda la cadena, tenés que tener un grado de información y tenés que educar a los trabajadores, contribuir a educarlos”, afirmó.

Si bien el expresidente diferenció el “conocimiento” de la “cultura”, sostuvo que para llegar al segundo concepto “hay que tener un grado de desarrollo”. “Me pasó a mí cuando era joven. A mí no me gustaba la música clásica y me embalé con una muchacha que le gustaba y me empezó a llevar. Después la muchacha quedó por el camino, pero la música quedó”, expresó.

Asimismo, el periodista reveló que Mujica tenía un vínculo con el magnate argentino radicado en Uruguay Alejandro Bulgheroni, quien había estado hacía unos días en su casa.

En ese sentido, el líder del MPP reflexionó sobre los “milmillonarios”, que en Uruguay no existen. “Nabos no son”, sostuvo. El exmandatario reveló que estaba al tanto de encuentros anuales de magnates —entre los que no califican uruguayos— que son “una sociedad de padres e hijos”. Según dijo Mujica, se reúnen una vez por año en distintos países. Una vez ocurrió en Uruguay, y el anfitrión fue Bulgheroni.

“Hizo una bruta reunión, en Punta del Este. La prensa no se enteró o no se quiso enterar”, dijo Mujica.