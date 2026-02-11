Internacionales

Audiencia del Super Bowl: show de Bad Bunny quedó lejos de ser lo más visto de la historia

El Super Bowl LX disputado este pasado domingo reunió frente a los televisores un promedio de 124,9 millones de espectadores en Estados Unidos, una ligera caída respecto 2025.

Pese a la caída en audiencia, el Super Bowl?LX fue el segundo más visto de la historia en Estados Unidos, detrás del récord absoluto de 127,7?millones de espectadores registrado en la edición anterior, de acuerdo a datos de este martes del medidor Nielsen.

El pico de audiencia ocurrió durante el segundo cuarto con 137,8 millones de espectadores a través de las cadenas de NBC, lo que sí representó un récord absoluto para el partido donde los Seahawks se impusieron 29-13 a los New England Patriots.

Por su parte, el espectáculo del medio tiempo protagonizado por Bad Bunny tuvo un promedio de 128,2 millones de espectadores, también por debajo del récord histórico que Kendrick Lamar estableció el año pasado con 133,5 millones de audiencia.

El espectáculo del puertorriqueño también estuvo por debajo del de Michael Jackson, que alcanzó 133,4 millones en 1993, y del de Usher con 129,3 millones en 2024, según datos de Nielsen.

Aquí la prueba de que el boycott a Bad Bunny funcionó. Y esto es lo que ve Apple Music y la NFL. El contrato del NFL con JayZ (Roc Nation) para organizar el show, incluyendo elegir el artista, se extendió hasta el 2027. Posible que no lo renueven pues gracias a él, ahora, por… pic.twitter.com/U9oA8c5TVx — Jorge L. Rodríguez (@rodriguezjorgel) February 11, 2026

Según informaron cadenas como ESPN y CNN, el show tuvo mayor repercusión en redes sociales, donde según datos de la NFL tuvo 4.000 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, un incremento de 137% en relación a lo alcanzado por Lamar. De todos modos, el 55% de esas reproducciones fueron fuera de Estados Unidos.

Con información de EFE.