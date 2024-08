Audiencia de Romina Celeste: el porqué de la remera de Argentina y qué delitos reconoció

Judiciales

Tras un acuerdo entre la defensa de Romina Celeste Papasso y la Fiscalía General de la Nación, la exmilitante del Partido Nacional fue condena a una pena de dos años y un mes de prisión preventiva por cinco causas por la que era investigada. En diálogo con Informativo Sarandí, la fiscal Sandra Fleitas, a cargo de la investigación, explicó cómo fue el proceso penal.

A través de un proceso abreviado, la defensa solicitó que las cinco causas por las que Papasso era indagada —caso Yamandú Orsi, Ignacio Álvarez, Rafael Morosoli, Gustavo Penadés, Sebastián Mauvezín y una denuncia anónima— “fueran derivadas hacia la causa en la que ella se encontraba formalizada”, explicó la fiscal, en referencia a la denuncia por difamación contra el candidato a la Presidencia del Frente Amplio.

De este modo, Papasso obtuvo una “única pena”, un resultado “que siempre va a ser más favorable que si fueran penas parciales en los distintos procesos”, explicó Fleitas.

La fiscal aseguró que la exblanca reconoció los delitos cometidos, e incluso se enteró de denuncias en el marco de la investigación. Por ejemplo, el caso de la denuncia anónima en el marco de la marcha de la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, fecha en la que Papasso, a través de X, arengó al presidente Javier Milei a tirar “bombas” contra los militantes.

Asimismo, la fiscal sostuvo que la actitud de Papasso fue “muy distinta” con respecto a la primera vez que fue detenida tras la denuncia falsa contra Orsi.

“Ella está bajo medicación psiquiátrica. Creo que estos meses en los que estuvo en prisión preventiva tomó en cuenta o se dio cuenta que, en realidad, no se miente, que no se juega, que no es un juego salir a decir cualquier disparate de cualquier persona. Yo la vi, tal vez por el efecto de la medicación y por el tratamiento, como que ha tomado conciencia del problema que ha originado y que no se puede andar por la vida diciendo cualquier cosa”, señaló.

En tanto, Fleitas explicó por qué Papasso vistió con la remera de Argentina, un detalle que llamó la atención de varias de las personas que siguieron la audiencia en vivo.

“No me llamó la atención, porque ella me explicó por qué estaba con la camiseta de Argentina. En realidad, [ella sostiene que] todo esto que le venía pasando, por lo que estaba presa hoy por hoy, era porque ella se había vuelto de Argentina. Ella pensaba volver a Argentina e iniciar su vida de toda manera. Ella cree que, en realidad, como consecuencia de todo lo que ha pasado, de ahora en más inicia una nueva vida, y en su cabeza inició en Argentina. Porque con esto da por terminada esta problemática y todo lo que originó en Uruguay. Su meta, una vez que quede libre, es irse del país. Por eso se manifestó de esa manera”, dijo Fleitas.