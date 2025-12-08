Atención en los accesos: afectación en el tránsito por violento e insólito choque

El tránsito en los accesos a Montevideo sufre ralentizaciones a estas horas debido a un choque frontal ocurrido bajo el puente de Capurro. En la zona trabajó personal de Policía Caminera.
Según informara el noticiero Telemundo, el siniestro se registró poco después de las 6:00. El hecho fue protagonizado por una mujer de 29 años que conducía un automóvil gris hacia el interior del país cuando perdió el control, atravesó el cantero central e impactó de frente contra otro vehículo que ingresaba a la capital.
La conductora sufrió politraumatismos moderados y fue derivada a un centro asistencial. La prueba de espirometría realizada en el lugar arrojó un resultado positivo de 1.4 gramos de alcohol por litro de sangre.
El conductor del otro vehículo, un hombre de 52 años, no sufrió heridas de consideración; fue asistido en el lugar y recibió el alta allí mismo.
Al momento de redactarse la presente, el tránsito en la zona se ve afectado.
